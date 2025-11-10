關志康 - 喜歡上一個人 | 神耆商機

老前輩合上報紙，輕歎一聲：「原來全港有19萬名獨居長者、15萬戶雙老家庭。難怪幾乎每星期都聽到獨居長者離世多時才被發現的新聞。其實孤獨不分貧富，基層長者固然困難，有錢人同樣會抑鬱。子女不在身邊，屋企再大都可能更寂寞。」事實上，香港中文大學聯同救世軍的調查亦印證了這份憂慮——本地65歲以上長者中，感到中度或嚴重孤獨的比例，由2018年的35.3%升至2024年的68.3%。



一位退休英文老師分享：「中文真係博大精深，你聽過《喜歡上一個人》這首小詩未？全詩四句，每句都一樣，但細味就知其深意——喜歡上一個人（初戀的悸動）；喜歡『上』一個人（渴望親密）；喜歡『上一』個人（懷念過去）；最後，喜歡上『一個人』（享受獨處）。其實，我哋都走到第四階段了。」



另一位老闆則補充：「其實孤獨唔係一朝一夕。細個去洗手間都要一大班人陪，以前一個人喺餐廳食飯會唔自然。但人越大，越習慣自己一個，覺得和人遷就太麻煩。到了中年，講笑話都有限度，朋友圈逐漸縮細，舊朋友越來越少。有啲人性情大變，社交應酬少咗，孤獨就這樣一步步走近。」



年逾80歲的炒家則豁達笑道：「你估人人都做得楊振寧咩？命運各有不同，做人最緊要自得其樂。我𠵱家早就唔戒口，怕太健康反而長命，親朋戚友都走晒，到時邊個送花牌畀我呀？」



健康教育基金會主席

關志康