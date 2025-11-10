Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 喜歡上一個人 | 神耆商機

神耆商機
神耆商機
關志康
2025-11-10 02:15 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　老前輩合上報紙，輕歎一聲：「原來全港有19萬名獨居長者、15萬戶雙老家庭。難怪幾乎每星期都聽到獨居長者離世多時才被發現的新聞。其實孤獨不分貧富，基層長者固然困難，有錢人同樣會抑鬱。子女不在身邊，屋企再大都可能更寂寞。」事實上，香港中文大學聯同救世軍的調查亦印證了這份憂慮——本地65歲以上長者中，感到中度或嚴重孤獨的比例，由2018年的35.3%升至2024年的68.3%。

　　一位退休英文老師分享：「中文真係博大精深，你聽過《喜歡上一個人》這首小詩未？全詩四句，每句都一樣，但細味就知其深意——喜歡上一個人（初戀的悸動）；喜歡『上』一個人（渴望親密）；喜歡『上一』個人（懷念過去）；最後，喜歡上『一個人』（享受獨處）。其實，我哋都走到第四階段了。」

　　另一位老闆則補充：「其實孤獨唔係一朝一夕。細個去洗手間都要一大班人陪，以前一個人喺餐廳食飯會唔自然。但人越大，越習慣自己一個，覺得和人遷就太麻煩。到了中年，講笑話都有限度，朋友圈逐漸縮細，舊朋友越來越少。有啲人性情大變，社交應酬少咗，孤獨就這樣一步步走近。」

　　年逾80歲的炒家則豁達笑道：「你估人人都做得楊振寧咩？命運各有不同，做人最緊要自得其樂。我𠵱家早就唔戒口，怕太健康反而長命，親朋戚友都走晒，到時邊個送花牌畀我呀？」

健康教育基金會主席
關志康

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
關志康 - 借錢給有錢人 | 神耆商機
　　老前輩說：「我要把家裏的電話停了，走出客廳接電話，十居其九都在推貸款，真擾人。」坐在對面的朋友露出疑惑的神情：「真諷刺，現在經濟差，大批公司『吊鹽水』、等着資金周轉，銀行應該不需要到處找人借錢吧？」 　　銀行界打滾多年的老行家從容地解釋：「銀行的特色是『落雨收遮』，最樂意借錢給冇貸款需要、資產雄厚的客戶。真正需要『救命』的小企業，往往反而難以融資，甚至被『call loan（減額）』。現
2025-11-17 02:00 HKT
神耆商機
關志康 - 「重男輕女」將走到終站？ | 神耆商機
　　近日，一位女商人向我深情分享她的親身經歷：「提早分身家，清清楚楚未必是好事。我朋友的女兒一直乖巧孝順，經常陪伴父母吃飯、看醫生；但因為父母早早分家產，平時很少露面的弟弟分得一大筆錢，自此更少回家。而女兒分得不多，覺得被冷落，心生不滿，最後也疏遠了父母。結果，父母反而成為矛盾的焦點。」 　　在華人社會，「重男輕女」的觀念依然根深蒂固。雖然性別平等已漸漸融入日常生活及社會制度，部分家庭和社群
2025-11-03 02:00 HKT
神耆商機