甄榮 - 賽力斯登陸港股值留意 | 中環晨星

近日來港上市的賽力斯（9927）作為汽車板塊中兼具技術壁壘與成長潛力的核心龍頭，憑藉其在輔助駕駛、新能源技術研發及產品布局上的突出優勢，成為板塊中的優質股份，凸顯長期投資價值。



賽力斯是以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，於2016年開啟全面戰略轉型，聚焦新能源汽車領域，2021年重磅發布高端品牌「問界」，並以「智慧重塑豪華」為導向。集團擁有豐富產品組合，截至目前，該公司已成功構建問界M5、M7、M8、M9四大核心車型，核心品牌問界自推出以來銷量持續高速增長。



根據弗若斯特沙利文報告，問界品牌在2024年下半年以82%的NPS淨推薦值登頂新能源汽車口碑榜首，而且2024年問界品牌全年總交付量達38.71萬輛，按年增長268%，為該公司的長遠發展奠定堅實基礎。



財務方面，賽力斯近年來業績快速提升。2023年至2024年，該公司收入從358億元（人民幣，下同），躍升至1451億元，按年大幅增長305.5%；該公司毛利率從2023年的7.2%，穩步增至2025年上半年的26.5%。於2024年、2025年上半年，該公司淨利潤分別錄59億元、29億元，成功實現盈利，成長韌性凸顯。



行業方面，近年來全球新能源汽車市場正處於高速增長通道，全球新能源乘用車銷量自2021年的620萬輛，激增至2024年的1710萬輛，在此期間複合年增長率達40.2%。預計到2030年新能源乘用車全球銷量將達4230萬輛，2024年至2030年的複合年增長率為16.3%，為賽力斯提供了廣闊的成長空間。



賽力斯作為業績確定性高、成長邏輯清晰的核心股份，已形成「技術研發-產品落地-市場驗證-盈利兌現」的完整閉環，隨着新產品週期持續兌現、市場滲透率提升、規模效應進一步釋放，該公司市場份額與盈利能力有望持續提升，股價具備較強增長彈性，值得投資者留意。



甄榮