Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮 - 賽力斯登陸港股值留意 | 中環晨星

中環晨星
中環晨星
甄榮
2025-11-10 02:15 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　近日來港上市的賽力斯（9927）作為汽車板塊中兼具技術壁壘與成長潛力的核心龍頭，憑藉其在輔助駕駛、新能源技術研發及產品布局上的突出優勢，成為板塊中的優質股份，凸顯長期投資價值。

　　賽力斯是以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，於2016年開啟全面戰略轉型，聚焦新能源汽車領域，2021年重磅發布高端品牌「問界」，並以「智慧重塑豪華」為導向。集團擁有豐富產品組合，截至目前，該公司已成功構建問界M5、M7、M8、M9四大核心車型，核心品牌問界自推出以來銷量持續高速增長。

　　根據弗若斯特沙利文報告，問界品牌在2024年下半年以82%的NPS淨推薦值登頂新能源汽車口碑榜首，而且2024年問界品牌全年總交付量達38.71萬輛，按年增長268%，為該公司的長遠發展奠定堅實基礎。

　　財務方面，賽力斯近年來業績快速提升。2023年至2024年，該公司收入從358億元（人民幣，下同），躍升至1451億元，按年大幅增長305.5%；該公司毛利率從2023年的7.2%，穩步增至2025年上半年的26.5%。於2024年、2025年上半年，該公司淨利潤分別錄59億元、29億元，成功實現盈利，成長韌性凸顯。

　　行業方面，近年來全球新能源汽車市場正處於高速增長通道，全球新能源乘用車銷量自2021年的620萬輛，激增至2024年的1710萬輛，在此期間複合年增長率達40.2%。預計到2030年新能源乘用車全球銷量將達4230萬輛，2024年至2030年的複合年增長率為16.3%，為賽力斯提供了廣闊的成長空間。

　　賽力斯作為業績確定性高、成長邏輯清晰的核心股份，已形成「技術研發-產品落地-市場驗證-盈利兌現」的完整閉環，隨着新產品週期持續兌現、市場滲透率提升、規模效應進一步釋放，該公司市場份額與盈利能力有望持續提升，股價具備較強增長彈性，值得投資者留意。

甄榮

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
甄榮 - 中偉新材可予留意 | 中環晨星
　　今年鋰電池與儲能市場表現強勢，新一輪擴產潮疊加固態技術突破驅動行業資本支出加速，產業鏈景氣度多點開花。從基本面看，鋰電池、儲能下游需求有所旺盛，各環節的庫存逐步去化，上游材料端加價趨勢明顯。展望後市，國內外市場的共振為鋰電產業帶來持續需求增長，行業有望繼續保持向好態勢，固態電池等新技術的研發和應用有望進一步打開市場空間，具備全球產業一體化的新能源電池材料龍頭有望獲得超額利潤、擴大市場份額，建議
2025-11-17 02:00 HKT
中環晨星
甄榮 - 晶科電子可擇機介入｜中環晨星
　　近期港股市場深陷區間振盪，板塊輪動節奏加快，個股表現呈現顯著分化。在此行情下，基本面紮實、具備核心競爭力的標的成為資金避險的關鍵選擇，晶科電子（2551）憑藉領先的技術布局與穩健的業績增長，正逐步凸顯其在振盪市中的配置價值，值得投資者重點關注。 技術與業績雙輪驅動 　　晶科電子是中國融合「LED+」技術的領軍企業，專注於智能視覺產品及系統解決方案的研發與應用。在技術實力層面，晶科電
2025-11-05 02:00 HKT
中環晨星