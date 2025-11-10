Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 儲局副主席籲緩慢推進減息 | 大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2025-11-10 02:14 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國聯儲局副主席傑斐遜表示，隨着貨幣政策趨向中性立場，局方在進一步減息方面應緩慢推進。此外，紐約聯儲總裁威廉斯表示，聯儲局上周決定停止縮減其債券持有規模後，可能很快需要透過購買債券來擴大資產負債表。

　　美元還面臨美聯儲（Fed）進一步減息的可能性增加的挑戰。CME 美聯儲監測工具反映，市場現在對12月10日份再次減息的可能性為96.7%。

　　密歇根大學透露，11月消費者信心從10月的53.6降至50.3，為逾3年新低，預期53.2。調查更新了家庭的通脹預期。一年期的通脹預期從4.6%上升至4.7%，五年期的通脹預期從3.9%降至3.6%。

　　紐約聯儲調查顯示，美國消費者下調對未來一年通脹的預期，中位數為3%，三年期和五年期通脹預期均維持在3%。

　　美匯指數上周五收於99.55水平，趨勢整固往下，上方阻力100.20、101.00、101.80。

貨幣政策趨向中性立場

　　加拿大10月新增就業6.66萬人，連續第二個月實現超預期增長，多過此前的6.04萬增幅。

　　美元兌加元上周五在1.4030水平整固，趨勢往上，下方支持1.3940、1.3860。

　　德國貿易平衡顯示9月份順差縮小至153億歐羅，低於預期的168億歐羅，此前8月份的順差被下調至169億歐羅。

　　歐羅兌美元上周五收於1.1565,200日簡單移動均線（SMA）在1.1344，短期內，若歐羅重新升上1.1592和1.1600的20日簡單移動平均線，則可能會向1.1700反彈。相反，若歐羅跌破1.1500，預計將測試8月1日的周期低點1.1391。

　　現貨金價最多升1.27%，高見每盎司4027.44美元；收報4001.08，漲0.6%。

　　世界黃金協會（WGC）數據顯示，10月份黃金ETF錄得54.9噸的流入，主要來自北美增加47.2噸和亞洲增加44.8噸，而歐洲則出現37.4噸的流出。

10月份黃金ETF錄54.9噸流入

　　現貨金若突破每盎司4000美元，可能向20日簡單移動平均線（SMA）的4082美元水平進發，挑戰4100美元。相反，若跌破4000美元，將下探3950美元，隨後是10月28日的低點3886美元。

　　上周五紐約期油漲0.54%，收報每桶59.75美元，布蘭特期油揚0.39%，收報63.63。

　　上周國際能源署（IEA）報告顯示，石油輸出國組織及其盟友，包括俄羅斯可能會增加產量，因其對市場過剩的預期上調。

　　路透社引述消息人士指，印度煉油商已經下單了11月的裝船，包括一些計劃在12 月到達的貨物，商品數據公司 Kpler 表示，隨着俄羅斯在烏克蘭無人機襲擊其煉油廠後加大出口，印度對俄羅斯石油的進口預計本月將增加約 20%，達到每日 190 萬桶。紐約期油上周五在每桶59.81美元整固，上方阻力61.20、62.80美元。

獨立外匯分析員  
徐惠芳
大行晨報

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
大行晨報 - 美政府有望結束停擺 推動澳元反撲｜大行晨報
　　美國參議院周日推進一項旨在重開聯邦政府並結束停擺的法案。雖然這只是一次程序性投票，但少數民主黨議員已與共和黨達成協議，美國總統特朗普表示，看起來「我們已經非常接近結束停擺了」。憧憬美國政府停擺可能很快結束，令日圓回跌，澳元則獲見支撐。倘若美國政府部門真是可重新運作，市場焦點將轉向美國經濟數據，其中最重要是非農就業數據。目前的市場定價顯示，美聯儲在12月降息的可能性約為60%。 　　受全球
2025-11-11 02:00 HKT
大行晨報
強勁的10月份就業數據提振加元匯價。
大行晨報 - 就業數據強勁 加元反撲 | 大行晨報
　　美元上周五下跌，此前一周，在美國聯邦儲備理事會（FED）主席鮑威爾承認進一步寬鬆舉措具有風險性之後，美元開始了五天連漲，但上周四因疲軟的勞動力數據而再復回跌。 　　由於政府繼續關門，市場缺乏多項關鍵經濟數據，其中，勞工部沒有如期在上周五公布10月份的就業報告；故此，交易員們轉而關注私營部門的數據，這些數據顯示，10月份經濟受政府和零售部門拖累減少了就業崗位，成本削減和人工智能的採用也導致
2025-11-10 02:13 HKT
大行晨報