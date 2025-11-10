大行晨報 - 儲局副主席籲緩慢推進減息 | 大行晨報

美國聯儲局副主席傑斐遜表示，隨着貨幣政策趨向中性立場，局方在進一步減息方面應緩慢推進。此外，紐約聯儲總裁威廉斯表示，聯儲局上周決定停止縮減其債券持有規模後，可能很快需要透過購買債券來擴大資產負債表。



美元還面臨美聯儲（Fed）進一步減息的可能性增加的挑戰。CME 美聯儲監測工具反映，市場現在對12月10日份再次減息的可能性為96.7%。



密歇根大學透露，11月消費者信心從10月的53.6降至50.3，為逾3年新低，預期53.2。調查更新了家庭的通脹預期。一年期的通脹預期從4.6%上升至4.7%，五年期的通脹預期從3.9%降至3.6%。



紐約聯儲調查顯示，美國消費者下調對未來一年通脹的預期，中位數為3%，三年期和五年期通脹預期均維持在3%。



美匯指數上周五收於99.55水平，趨勢整固往下，上方阻力100.20、101.00、101.80。



加拿大10月新增就業6.66萬人，連續第二個月實現超預期增長，多過此前的6.04萬增幅。



美元兌加元上周五在1.4030水平整固，趨勢往上，下方支持1.3940、1.3860。



德國貿易平衡顯示9月份順差縮小至153億歐羅，低於預期的168億歐羅，此前8月份的順差被下調至169億歐羅。



歐羅兌美元上周五收於1.1565,200日簡單移動均線（SMA）在1.1344，短期內，若歐羅重新升上1.1592和1.1600的20日簡單移動平均線，則可能會向1.1700反彈。相反，若歐羅跌破1.1500，預計將測試8月1日的周期低點1.1391。



現貨金價最多升1.27%，高見每盎司4027.44美元；收報4001.08，漲0.6%。



世界黃金協會（WGC）數據顯示，10月份黃金ETF錄得54.9噸的流入，主要來自北美增加47.2噸和亞洲增加44.8噸，而歐洲則出現37.4噸的流出。



現貨金若突破每盎司4000美元，可能向20日簡單移動平均線（SMA）的4082美元水平進發，挑戰4100美元。相反，若跌破4000美元，將下探3950美元，隨後是10月28日的低點3886美元。



上周五紐約期油漲0.54%，收報每桶59.75美元，布蘭特期油揚0.39%，收報63.63。



上周國際能源署（IEA）報告顯示，石油輸出國組織及其盟友，包括俄羅斯可能會增加產量，因其對市場過剩的預期上調。



路透社引述消息人士指，印度煉油商已經下單了11月的裝船，包括一些計劃在12 月到達的貨物，商品數據公司 Kpler 表示，隨着俄羅斯在烏克蘭無人機襲擊其煉油廠後加大出口，印度對俄羅斯石油的進口預計本月將增加約 20%，達到每日 190 萬桶。紐約期油上周五在每桶59.81美元整固，上方阻力61.20、62.80美元。



獨立外匯分析員

徐惠芳

大行晨報