Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 就業數據強勁 加元反撲 | 大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2025-11-10 02:13 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元上周五下跌，此前一周，在美國聯邦儲備理事會（FED）主席鮑威爾承認進一步寬鬆舉措具有風險性之後，美元開始了五天連漲，但上周四因疲軟的勞動力數據而再復回跌。

　　由於政府繼續關門，市場缺乏多項關鍵經濟數據，其中，勞工部沒有如期在上周五公布10月份的就業報告；故此，交易員們轉而關注私營部門的數據，這些數據顯示，10月份經濟受政府和零售部門拖累減少了就業崗位，成本削減和人工智能的採用也導致裁員激增。而歐羅兌美元則受到穩定政策利率預期的支撐，反觀美國和英國預計將在2026年進一步降息。

　　市場對歐洲央行利率前景的信心依然很強，貨幣市場預計，到2026年9月歐洲央行降息25個基點的概率約為40%，而在10月中中美貿易緊張局勢最嚴重時，這一可能性超過了80%。

　　歐洲央行副總裁德金多斯（Luis de Guindos）周四表示，歐洲央行對目前的利率水平感到滿意，認為通脹率跌破2%只是暫時的。

10月平均時薪急升4%

　　上周五公布的數據顯示，加拿大10月就業市場強勁增長，扭轉了此前的下滑趨勢，超出預期，失業率也有所下降。加拿大統計局表示，繼9月新增就業崗位6.04萬個之後，10月經濟凈增就業崗位6.66萬個，抵銷了7月和8月的大部分崗位流失；而10月失業率從9月的7.1%降至6.9%。10月平均時薪急升4.0%，9月為上漲3.6%，這是加拿大央行密切關注的一個衡量通脹趨勢的指標。強勁的就業數據提振加元。

　　美元兌加元上周自低位回升，並重登200天平均線上方，可望美元兌加元有機會將再踏升軌，而從7月至今，整體美元兌加元運行於一上升通道內。再者，RSI及隨機指數亦已見呈初步回升。阻力位預料在1.4150及1.42水準，下一級預料為4月1日高位1.4415以至1.45。至於較支持預估在1.40，之後看1.3920及1.3860，下一級料為1.38水平。

英皇金融集團業務總裁　
黃楚淇
大行晨報

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
大行晨報 - 儲局副主席籲緩慢推進減息 | 大行晨報
　　美國聯儲局副主席傑斐遜表示，隨着貨幣政策趨向中性立場，局方在進一步減息方面應緩慢推進。此外，紐約聯儲總裁威廉斯表示，聯儲局上周決定停止縮減其債券持有規模後，可能很快需要透過購買債券來擴大資產負債表。 　　美元還面臨美聯儲（Fed）進一步減息的可能性增加的挑戰。CME 美聯儲監測工具反映，市場現在對12月10日份再次減息的可能性為96.7%。 　　密歇根大學透露，11月消費者信心從1
2025-11-10 02:14 HKT
大行晨報
大行晨報 - 金價短線或續整固｜大行晨報
　　美國私人企業新增職位超預期增長，人力資源服務機構ADP公布的數據顯示，美國10月私人企業就業人數扭轉前兩個月下降趨勢，並且新增職位數量超出市場預期，10月ADP私人企業新增職位4.2萬個，市場預期原本增加3萬個。除此之外，服務業擴張速度創8個月來最快。ISM數據顯示，美國10月服務業擴張步伐創8個月來最快，定單飆升至1年高位。數據支撐美匯指數周三盤中回升至100水平大關之上，並一度高見100.
2025-11-07 02:00 HKT
大行晨報