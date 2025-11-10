大行晨報 - 就業數據強勁 加元反撲 | 大行晨報

美元上周五下跌，此前一周，在美國聯邦儲備理事會（FED）主席鮑威爾承認進一步寬鬆舉措具有風險性之後，美元開始了五天連漲，但上周四因疲軟的勞動力數據而再復回跌。



由於政府繼續關門，市場缺乏多項關鍵經濟數據，其中，勞工部沒有如期在上周五公布10月份的就業報告；故此，交易員們轉而關注私營部門的數據，這些數據顯示，10月份經濟受政府和零售部門拖累減少了就業崗位，成本削減和人工智能的採用也導致裁員激增。而歐羅兌美元則受到穩定政策利率預期的支撐，反觀美國和英國預計將在2026年進一步降息。



市場對歐洲央行利率前景的信心依然很強，貨幣市場預計，到2026年9月歐洲央行降息25個基點的概率約為40%，而在10月中中美貿易緊張局勢最嚴重時，這一可能性超過了80%。



歐洲央行副總裁德金多斯（Luis de Guindos）周四表示，歐洲央行對目前的利率水平感到滿意，認為通脹率跌破2%只是暫時的。



10月平均時薪急升4%



上周五公布的數據顯示，加拿大10月就業市場強勁增長，扭轉了此前的下滑趨勢，超出預期，失業率也有所下降。加拿大統計局表示，繼9月新增就業崗位6.04萬個之後，10月經濟凈增就業崗位6.66萬個，抵銷了7月和8月的大部分崗位流失；而10月失業率從9月的7.1%降至6.9%。10月平均時薪急升4.0%，9月為上漲3.6%，這是加拿大央行密切關注的一個衡量通脹趨勢的指標。強勁的就業數據提振加元。



美元兌加元上周自低位回升，並重登200天平均線上方，可望美元兌加元有機會將再踏升軌，而從7月至今，整體美元兌加元運行於一上升通道內。再者，RSI及隨機指數亦已見呈初步回升。阻力位預料在1.4150及1.42水準，下一級預料為4月1日高位1.4415以至1.45。至於較支持預估在1.40，之後看1.3920及1.3860，下一級料為1.38水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報