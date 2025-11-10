陳健豪 - 美匯指數調整未見頂 | 匯市攻略/滙市攻略

過去一周，全球外匯市場受到美國政府持續停擺影響，勞動力市場轉差以及美國聯儲判斷經濟難度大增，亦進一步令貨幣政策決定更難，引發投資者對美聯儲下步行動的猜測，但聯儲局自己也未搞清楚方向，分歧仍然嚴重，加上年底前預期會公布新一任聯儲局主席人選，目前要賭聯儲局政策難上加難，值博率亦甚低，投資氣氛明顯轉為避險和審慎氣氛為主線。



其中，美國政府停擺日數已創下最長紀錄，許多重要經濟指標亦缺乏官方數據，例如美國勞工統計局原訂上周五公布的10月非農就業數據已連續兩個月未能發布，市場只能依賴私人調查粗略評估目前經濟狀況，市場對美國經濟不確定性的憂慮加劇，非農業就業數據與CPI等關鍵指標被推遲，這種資訊缺口使得美匯指數短期缺乏方向，市場只能轉炒12月是否減息的短期操作，即跟估計下星期會否下雨一樣。美匯指數亦連跌3日，將暫時11月份的累積升幅抹去。



金價4000美元水平爭持



另一參考指標、十年期美債債息亦震盪向上，亦屬市場資金傾向避險情緒的訊號。連同金價雖然年內升幅仍超過4成，但亦勉強結束連續兩星期跌勢暫時喘定，在4000美元水平爭持。



利率期貨反映，12月減息機會隨着聯儲局委員分歧減至60至70%，另一變化在於未來一季、即12月到明年4月多次議息會議，只會減息一次。技術上，美匯指數在連續上漲7星期後回落，仍然未擺脫自年初1月從110跌至6月的96.4、並於7月反彈到100.2，8、9、10月都未擺脫此低位整固區間。若政府停擺持續並拖累信心，美元可能繼續調整，估計短線支持位在99.0至99.3附近，阻力以7月高位100.2為本周目標，中線暫以5月102.0為目標。



英國方面，焦點集中在就業與第三季度GDP數據上。由於英倫銀行上次利率決議中以5比4的接近票數維持利率不變，且刪除了「謹慎」字眼，市場普遍認為12月減息機率上升，LSEG資料顯示，市場目前預估12月18日減息的機率為58%。行長貝利承認通脹已顯著下降，若工資增長放緩且失業率上升，將進一步強化寬鬆預期，短期仍不利英鎊走勢，明顯阻力分別在1.3250和1.3330，支持位在1.3010。



資深外匯評論員

陳健豪