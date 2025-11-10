朱紅 - 泡泡瑪特創近月低 博「20661」 | 窩輪熱炒特區

據報泡泡瑪特（9992）平台直播事故引起熱議，加上日前因盲盒上錯印品牌英文名引致品控質疑。泡瑪股價下挫，曾低見203.6元，再創近月新低。如看好泡瑪可留意認購證「20661」，行使價298元，實際槓桿6倍，明年3月到期；如看淡泡瑪可留意認沽證「20663」，行使價199.9元，實際槓桿4倍，明年2月到期。



券商報告指，其機構經紀主要客戶對小米股票空頭倉位在過去一周上升逾5成，預計小米至少在短期內會成為普遍的沽空或拋售目標。



小米集團（1810）股價偏軟，曾低見41.92元，再創近月新低。如看好小米可留意認購證「15276」，行使價57.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡小米可留意認沽證「17907」，行使價39.88元，實際槓桿6倍，明年2月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅