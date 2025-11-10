聞風至 - 政策利好信義能源展升浪 | 鮮股落鑊

港股上周五再度回軟，恒生指數最多跌318點至26167。最終收報26241，跌244點。全日成交金額回落至20096.4億元。



「反內卷」政策終於推動光伏板塊回升，令人期待已久的畫面終於來臨，光伏概念股可望進入明確的反彈升浪，個別股份估值有大重審空間，信義能源（3868）現價TTM收益率逾4厘水平，是可攻可守之選。



據硅業分會統計，目前內地在產多晶硅企業共11間，本月內預計有兩間頭部企業減產、檢修，將對內地供應總量產生顯著影響，總產量環比預計大幅下降12.4%。儘管供應收縮，但對比下游需求，多晶硅市場仍處於供過於求狀態。綜合來看，當前多晶硅市場供需基本面依然偏弱，較高的行業庫存以及疲軟的終端需求制約了價格上行空間。預計短期內，市場將在落實減產與政策預期的共同作用下，繼續維持弱勢平穩運行格局。



不過，政策層面持續推動落後產能淘汰，據報《硅多晶和鍺單位產品能源消耗限額》新國標已進入徵求意見階段，預計該標準正式實施後，將成為推動產能出清與產業升級的有力抓手。另一方面，電力市場亦迎來重大利好政策，本欄早亦提到，中央就AI行業發展祭出補貼電價的「大招」。據報，甘肅、貴州和內蒙古等能源資源豐富的偏遠省份，成為數據中心集群的新熱點。這些地區原本工業用電單價就比東部沿海發達地區低約30%，如今疊加新補貼，電價可進一步降至每度0.4元（人民幣，下同）。



光伏行業興建新項目的「特價時段」已過，信義能源是近年發展較積極的一員，該公司不只自己興建新項目，更收購母企的優質項目。在2024年期內，集團的新增太陽能發電場項目達860兆瓦，新增規模按年上升35%。新發電場的貢獻，亦令公司於今年上半年純利上升23.4%，至4.5億元，每股盈利5.37仙；中期股息按年多派26.1%，至2.9港仙。



據中金指出，信義能源母企信義光能（968）仍有近1.2吉兆（即1200兆瓦）的儲備項目可供收購，其中860兆瓦為「平價項目」（即發電成本低於電網收購成本的項目）。



聞風至