張日強 - 新盤打快攻 鬥搶焦點鬥搶客 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2025-11-10 02:00 HKT
產經 專欄
受惠過去2個月連環減息的效應，整體樓市氣氛好轉，用家及投資者亦加快入市步伐，新盤及貨尾盤銷情都有理想的表現，連帶二手樓市場同樣受惠。發展商見市況急速升溫，隨即加快推盤步伐，本月內最少已有5至6個新盤排隊出場，當中包括啟德新盤及貨尾盤等連環出擊，更出現「內卷」情況，牽起減價搶客戰，而油塘新盤亦於周內開價。此外，市場部分單幢新盤亦部署於周內正式搶攻，各大新盤連環加快出擊，除了鬥搶市場焦點外，還需着力搶吸各路客源。
啟德新盤貨尾掀「內卷」減價戰

　　經過9月及10月的關鍵時刻，美國聯儲局亦先後作出2次的減息行動，每次都減0.25%，本港銀行亦順勢跟隨，雖然未有跟足，每次只有0.125%，惟已給予市場清晰指示，減息周期正式開始，而樓價更一洗過去3年頹勢，樓價指數連升4個月，今年首9個月樓價錄得倒升1.14%，市場更預期全年樓價有機會錄得2%至3%的升幅，發展商見市況急速升溫，隨即加快推盤步伐，以目前來看，啟德新盤及貨尾最為矚目，尤其出現「內卷」減價戰情況，加上本周即將開價的油塘新盤，除了力吸本身的區內客源外，投資及大手客都是目標，絕對有能力引領大批客源湧出來。至於二手樓市場同樣受惠減息的效應，各區屋苑的睇樓及成交量明顯升溫，大部分筍盤已被市場消化，部分業主更隨即「心雄」起來，放盤叫價亦開始調高，惟整體成交亦稍稍升溫。

　　事實上，連環減息的效應下，加上供樓平過租的實況下，各大屋苑的睇樓及成交量都有所回升，上周開售的灣仔現樓新盤再度報捷，發展商見樓市急速升溫，順勢加快推盤步伐，市場上最少有5至6個新盤排隊登場，分別有大盤及細盤等，合共提供總數涉逾千伙，由於一眾新盤出擊，甚具競爭力，開價亦相對審慎，甚至採取優惠價作為誘因，預期可帶動上車、換樓客及投資收租客出動，尤其配合本月群盤搶灘之勢，預期將會掀起新一輪的推盤動力。

