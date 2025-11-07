Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 中海油目標價看22元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

郭家耀
2025-11-07 02:00 HKT
　　中海油（883）日前公布第3季營業收入為1048.95億元人民幣，按年增長5.7%；盈利324.38億元人民幣，下跌12.2%。季內公司油氣淨產量近1.94億桶油當量，按年上升7.9%。今年首3季中海油營業收入達3125.03億元人民幣，較去年同期下跌4.1%，盈利下滑12.6%至1019.71億元人民幣。首3季公司油氣淨產量達5.78億桶油當量，按年上升6.7%，其中天然氣上升11.6%。中國淨產量達到逾4億桶油當量，上升8.6%；海外淨產量1.77億桶油當量，上升2.6%，管理層有信心可達成年初產量指引的上限。今年首3季中海油實現平均油價每桶68.29美元，較去年同期下降13.6%，平均氣價為每千立方英尺7.86美元，上升1%，桶油主要成本為27.35美元，下降2.8%。

　　儘管油價波動，中海油仍按年初指引穩步實現產量增長，盈利及現金流製造能力理想，目前股息率亦具有吸引力。入巿價20元，目標價22元，止蝕價18.5元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀

