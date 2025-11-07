朱紅 - 中芯反彈 留意「13923」購 | 窩輪熱炒特區

外媒報道，內地政府要求受國家補助的新建數據中心須使用國產人工智能晶片。晶片股份普遍造好，中芯國際（981）股價止跌反彈，升逾半成曾高見77.75元。如看好中芯，可留意中芯認購證「13923」，行使價88.05元，實際槓桿4倍，明年6月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「21097」，行使價68.88元，實際槓桿3倍，明年5月到期。



券商報告指港交所（388）第3季盈利勝預期，加上考慮到近期交易量趨勢，提升其盈測及目標價，維持買入評級。港交所績後向好，股價重越20天線升至433元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證「22088」，行使價500.5元，實際槓桿8倍，明年4月到期。如看淡港交所，可留意港交認沽證「21944」，行使價359.8元，實際槓桿6倍，明年6月到期。



據乘聯分會初步統計，10月全國乘用車新能源市場零售較去年同期增長17%達140萬輛，期內全國乘用車市場新能源零售滲透率58.7%。比亞迪（1211）止跌反彈，回升至98元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「17318」，行使價110.1元，實際槓桿5倍，明年4月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「21596」，行使價74.83元，實際槓桿7倍，明年3月到期。



朱紅