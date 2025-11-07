Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 資源股有勢 南方錳業開彈 | 鮮股落鑊

聞風至
2025-11-07 02:00 HKT
產經 專欄
在A股走高、上證重返4000點大關的利好氛圍帶動下，港股周四亦乘勢勁升550點，收報26485點。市場情緒明顯回暖。或許來自A股的投資熱情，正逐步滲透至全球資本市場，有望在短期內驅散美股AI概念股「畏高」的陰霾，昨日盤面上，見到資源股先前跑出，估值超低殘的南方錳業（1091）值得留神。
　　資源股昨日可謂全面反彈，贛鋒鋰業（1772）勁升6.1%、江西銅業股份（358）升3%、中廣核礦業（1164）升近3.3%、金力永磁（6680）升3.9%。由此可見，升勢相當全面，而非只是單一類別的資源股上升。
　　南方錳業前身為中信大錳，在2020年易主時，新主以每股0.92元接下中信系的持股，即使昨日勁彈5.8%，收報0.455元，亦只是易手價的半價水平。
有望迎來估值修復

　　其股價近年長期低殘，主因在於經濟下行，令市場對錳價持續悲觀，該股去年亦轉蝕7.25億元，主要因清償聯營的擔保責任導致年內確認金融資產減值損失約3.21億元；及錳礦石及化學產品價格下跌，公司未及時調整銷售策略並造成銷售費用過高，最終導致貿易業務產生虧損。

　　但在今年上半年，該公司已重錄盈利，扭虧賺1.73億元，每股盈利4.73仙。不派息。以中期盈利年化計，現價相當於市盈率約4.8倍水平，若盈利能夠維持現價當然稱得上超值。

　　值得一提的是，該股在今年4月及7月兩度配股，分別集資近1.4億及1.8億元，配股價分別為0.21元及0.224元，集資用途同為償還負債。值得留意的是，該股能在市場低迷期間成功配股集資，已反映投資者對其基本面及前景投下了關鍵的信心一票。回顧4月，恒指一度低見19260點，7月亦僅剛重返23000點水平，正處於向25000點進發的初段。能在此階段獲得資金支持，顯示市場對其價值重估的預期已悄然醞釀。

　　南方錳業基本面已有改善跡象，加上資金在低迷市況下仍願意進場支持，反映市場對其未來潛力不無期待。若資源行情延續反彈，該股或有望迎來估值修復，值得中線關注。

聞風至

