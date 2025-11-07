張日強 - 二手樓紛錄「零議價」成交 | 樓聲隨筆

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強
2025-11-07 02:00 HKT
整體樓市氣氛明顯好轉，尤其是受到銀行連環減息的效應，新盤及貨尾盤等銷情相對理想，部分發展商見市況升溫，隨即將旗下貨尾盤輕微加價約3%，以便測試市場承接力，新盤及貨尾盤連番開售報捷，連帶二手樓市場亦同樣受惠，市場上不少細價屋苑均錄得「零議價」成交，反映減息的效應亦陸續浮現出來，尤其早前仍在考慮的準買家，在多項利好消息刺激下亦加快入市步伐。

　　本港連續2個月跟隨美國減息步伐，市場氣氛亦急速好轉，新盤及貨尾盤銷情不俗，發展商亦隨即加快推盤步伐，以及調高部分貨尾盤的售價，雖然提價約3%，惟已反映出發展商的未來部署策略，新盤市場氣氛好轉，同時亦帶動二手樓市場的睇樓及成交量回升，當中更以細價屋苑最受市場追捧，部分放盤叫價明顯相對硬凈，過去一周更出現多宗「零議價」的成交個案，反映部分買家亦「心急」起來，在樓價錄得緩緩上升之際，隨即加快入市步伐，料短期內屋苑錄得「零議價」成交將漸增。

　　事實上，受惠銀行連環減息效應帶動，部分業主叫價開始「企硬」，甚至議價空間亦逐步收窄，市場信心逐步恢復，買家亦加快了入市步伐，當中以細價屋苑為主，包括荃灣海之戀、元朗Park Yoho、屯門海翠花園、天水圍天富苑及沙田大圍等屋苑，先後連環錄得「零議價」成交，預料短期內仍會錄得上述個案，甚或出現追價成交等。

張日強

