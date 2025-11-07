大行晨報 - 紐元低位爭持 尚呈下試壓力｜大行晨報

美國政府繼續停擺，導致多個重要經濟數據暫停發布，這令美聯儲官員們對經濟的了解有限，越來越依賴於民間數據和替代指標，使政策決策變得更加複雜。周三公布的美國ADP全國就業報告顯示，10月民間就業崗位增加4.2萬，9月數據上修後為下降2.9萬。這一月度估算數據歷來與美國勞工部勞工統計局發布的政府就業崗位統計數據存在差異，故一般僅被視為對美國勞工統計局就業機構調查的補充。另外，美國供應管理協會（ISM）表示，10月其非製造業採購經理人指數（PMI）升至52.4，高於9月的50.0。利率期貨市場目前預計，美聯儲到2026年底將再降息3到4次；而聯儲內部在未來降息行動上的分歧日益加劇。根據倫敦證交所集團（LSEG）的計算，利率期貨市場預計美聯儲12月降息的可能性約為70%，低於上周政策會議前的近90%。



澳元兌美元方面，美元周三從高位稍作回落，投資者又再湧入風險較高貨幣，擺脫上日席捲全球金融市場的避險情緒。對風險較為敏感的澳元兌美元於周三回穩，闖回至0.65水準附近。不過，匯價仍有機會探試過去3個月形成的趨向線支撐，目前位於0.6450水準。圖表見MACD指標正下破訊號線，預料短線澳元尚有進一步下調壓力。下一級關鍵料為0.64關口，過去3個月澳元亦可力守此區上方，因而亦要慎防若後市失守，或將會迎來較大型的下跌浪。其後較大支撐料為0.6370及0.6180。阻力估計在0.6500及0.6560，下一級看至0.6630及0.67關口。



紐元兌美元於周三曾一度觸及7個月低點，國內就業數據疲軟鞏固11月降息預期。紐西蘭統計局公布的數據顯示，紐西蘭第3季失業率升至5.3%，就業人數與前一季持平。市場已經完全消化了新西蘭央行在11月26日政策會議上降息25個基點的預期，但對於明年是否會再次降息看法分歧。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正在走低，或見紐元仍見承壓探低。支持位估計為0.5620及0.5550，下一級關鍵指向0.55及0.54水準。較近阻力看0.5750，向上估計在0.58水準仍會面臨一定程度的阻力，上周觸及的高位就在0.5801；較大阻力預估在0.60關口及0.6060水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報