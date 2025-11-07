大行晨報 - 金價短線或續整固｜大行晨報

美國私人企業新增職位超預期增長，人力資源服務機構ADP公布的數據顯示，美國10月私人企業就業人數扭轉前兩個月下降趨勢，並且新增職位數量超出市場預期，10月ADP私人企業新增職位4.2萬個，市場預期原本增加3萬個。除此之外，服務業擴張速度創8個月來最快。ISM數據顯示，美國10月服務業擴張步伐創8個月來最快，定單飆升至1年高位。數據支撐美匯指數周三盤中回升至100水平大關之上，並一度高見100.36，創下今年5月以來新高。受美匯指數近期反彈影響，與美元呈反向走勢現貨金價則急跌，並且一度跌穿每盎司4000美元水平大關。



自今年9月以來，現貨金價迎來一輪強勢上漲，由每盎司3400美元，一度拉升高見每盎司4381美元，再創歷史新高。不過，進入10月中下旬以來，現貨金價迎來新一輪大幅調整，現貨金價在兩周內從每盎司4381.51美元，一度低見每盎司3886.62美元，跌幅超出10%。執筆之時，現貨金價正於每盎司3980至4000美元水平爭持。筆者認為，短線來看，若金價跌勢不再延續，並且能成功守穩50天線約每盎司3870美元，金價則有望迎有新一輪反彈，因此短線來看，我們建議投資者先觀察為主，不應急於入市。



明年有望再創新高



展望金價中長期前景，我們依然保持審慎樂觀看法。根據世界黃金協會2025年第3季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，由於投資需求旺盛，第3季全球黃金需求總量按年增長3%，至1313噸，總金額達1460億美元，創下單季黃金需求最高紀錄。除此之外，全球央行繼續加快購金步伐，第3季購金量較上季增長28%，按年則增長10%。筆者認為，經過這一輪震盪整固之後，現貨金價2026年有望再創歷史新高。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報