聞風至 - 華潤燃氣高息防守之選 | 鮮股落鑊

憂慮AI泡沫爆破，美股周三受壓，連帶港股昨日亦繼續向下，恒生指數收報25935點，跌16點。全日成交金額2388.2億元。



有望突破22元阻力關口



儘管大市氣氛持續偏弱，高息防守型股份華潤燃氣（1193）卻逆勢造好，成為市場焦點之一。集團今年持續進行股份回購，加上未來盈利能力有望回升，預料可望為股價注入動力。走勢上，華潤燃氣有望突破現有技術阻力22元關口，在悶市下突圍而出。



市場對AI板塊的狂熱突然消失，美股AI概念龍頭Nvidia上日急插近4%，並於盤後進一步下插，縱然港股估值低迷，亦受環球負面情緒所影響，港股一批當炒的藥股、機械人概念股亦要捱沽，市場資金正在汰弱留強。即使一些概念十足，又有一定盈利能力的股份跌至合理價水平，短線能夠快速見底亦屬難料，所以如要撈底只能量力而為，兼要給予再多一倍的耐性。



在這市況下，一隻股份派息能力的權重被市場投資者放高一線，華潤燃氣是中國主要城市燃氣分銷商之一，業務涵蓋天然氣銷售、管道建設及運營，具備穩定現金流特性。以昨日收市價計，相當於該股市盈率約11.8倍，股息收益率約4.46厘。



雖然在今年上半年期內，集團營業額497.85億元，按年跌4.4%；純利24.03億元，按年跌30.5%。但期內集團派息不跌反升，中期息多派兩成，至30仙。



市場預料集團今年第三季的盈利將會按年錄得增長，扭轉上半年倒跌的勢頭，且預料第三季零售燃氣銷售量將按年增長1至2%。



更重要的是，華潤燃氣已表示預留現金作回購之用，並預計將於今年底前回購約6000萬股，佔已發行股份2.6%。



按華潤燃氣於10月成交股量僅9419萬股，6000萬股即相當於要在今年餘下時間買入佔每日成交逾兩成的股份，足以為其股價帶來巨大推動力。



華潤燃氣憑藉穩定現金流、高息派息政策及積極回購部署，可望藉此吸引市場目光，有望在悶市中成為防守與增長兼備的優質選擇。



聞風至