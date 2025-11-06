Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 華潤燃氣高息防守之選 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2025-11-06 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

憂慮AI泡沫爆破，美股周三受壓，連帶港股昨日亦繼續向下，恒生指數收報25935點，跌16點。全日成交金額2388.2億元。

有望突破22元阻力關口

　　儘管大市氣氛持續偏弱，高息防守型股份華潤燃氣（1193）卻逆勢造好，成為市場焦點之一。集團今年持續進行股份回購，加上未來盈利能力有望回升，預料可望為股價注入動力。走勢上，華潤燃氣有望突破現有技術阻力22元關口，在悶市下突圍而出。

　　市場對AI板塊的狂熱突然消失，美股AI概念龍頭Nvidia上日急插近4%，並於盤後進一步下插，縱然港股估值低迷，亦受環球負面情緒所影響，港股一批當炒的藥股、機械人概念股亦要捱沽，市場資金正在汰弱留強。即使一些概念十足，又有一定盈利能力的股份跌至合理價水平，短線能夠快速見底亦屬難料，所以如要撈底只能量力而為，兼要給予再多一倍的耐性。

　　在這市況下，一隻股份派息能力的權重被市場投資者放高一線，華潤燃氣是中國主要城市燃氣分銷商之一，業務涵蓋天然氣銷售、管道建設及運營，具備穩定現金流特性。以昨日收市價計，相當於該股市盈率約11.8倍，股息收益率約4.46厘。

　　雖然在今年上半年期內，集團營業額497.85億元，按年跌4.4%；純利24.03億元，按年跌30.5%。但期內集團派息不跌反升，中期息多派兩成，至30仙。

　　市場預料集團今年第三季的盈利將會按年錄得增長，扭轉上半年倒跌的勢頭，且預料第三季零售燃氣銷售量將按年增長1至2%。

　　更重要的是，華潤燃氣已表示預留現金作回購之用，並預計將於今年底前回購約6000萬股，佔已發行股份2.6%。

　　按華潤燃氣於10月成交股量僅9419萬股，6000萬股即相當於要在今年餘下時間買入佔每日成交逾兩成的股份，足以為其股價帶來巨大推動力。

　　華潤燃氣憑藉穩定現金流、高息派息政策及積極回購部署，可望藉此吸引市場目光，有望在悶市中成為防守與增長兼備的優質選擇。

聞風至

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
聞風至 - 資源股有勢 南方錳業開彈 | 鮮股落鑊
在A股走高、上證重返4000點大關的利好氛圍帶動下，港股周四亦乘勢勁升550點，收報26485點。市場情緒明顯回暖。或許來自A股的投資熱情，正逐步滲透至全球資本市場，有望在短期內驅散美股AI概念股「畏高」的陰霾，昨日盤面上，見到資源股先前跑出，估值超低殘的南方錳業（1091）值得留神。 　　資源股昨日可謂全面反彈，贛鋒鋰業（1772）勁升6.1%、江西銅業股份（358）升3%、中廣核礦業（116
2025-11-07 02:00 HKT
鮮股落鑊
聞風至 - 中電信前景看好逢低吸 | 鮮股落鑊
中央就AI行業發展祭出「大招」，據報若科企採用本土晶片產品將可獲得電價補貼，中國電信（728）是AI行業的關鍵企業之一，新政策推動AI行業急速發展，其雲儲存業務勢必受惠。 　　中國的AI產業正面臨外部挑戰，尤其是美國對Nvidia等高端AI晶片的出口管制。報道指，自中國禁止購買Nvidia晶片後，字節跳動、阿里巴巴（9988）和騰訊（700）等科技巨頭轉向華為、寒武紀等本土供應商，卻遭遇電費
2025-11-05 02:00 HKT
鮮股落鑊