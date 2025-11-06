張日強 - 連環減息 新盤加價有待動力 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛明顯好轉，尤其是受到銀行連環減息的效應，新盤及貨尾盤等銷情相對理想，連帶二手樓市場亦同樣受惠，部分發展商見市況升溫，隨即將旗下貨尾盤輕微加價約3%。雖然市況急速升溫，用家及投資者更四出尋覓筍盤，尤其大手投資客的入市態度，整體成交量仍是緩緩上升，市況仍未完全真正復甦，仍然有待樓市動力，相信仍需看看投資客是否連番大舉出動。



上周美國聯儲局再度減息0.25厘，本港銀行亦隨即加入減息行動，雖然減幅未有跟足美國，惟已清楚顯示減息的路向堅定，市場部分發展商亦將旗下貨尾盤輕微提價，加價幅度約3%，不過，其他發展商仍未落實往後推出的貨尾盤作出加價行動，並且保持原價加推策略，尤其在現階段市況只作稍稍回穩，每月整體樓宇買賣宗數約介乎6000多至7000多宗，成交量仍未「儲足」，相信往後的加價仍有待整體的購買動力。



事實上，銀行連續2個月跟隨美國減息，對整體樓市有正面刺激作用，同時更引領大批用家及投資者湧出來，尤其上周開售的灣仔現樓新盤，更是「清一色」獲大手客掃貨，投資動力越演越烈，該盤最新加推的單位亦削減2%優惠，反映發展商就算推出的樓盤銷情報捷，亦只是作出輕微的削減優惠，並不急於作出加價步伐，待往後的成交量更上一層樓，相信採取加價行動才有說服力。



張日強