黃德几 - 和黃醫藥先後重上10天及20天線｜開工前落盤/頭條名家本周心水

黃德几
2025-11-06 02:00 HKT
　　和黃醫藥（013）是一間處於商業化階段的創新型生物醫藥公司。集團日前宣佈SAFFRON研究已完成患者入組。SAFFRON是一項全球III期研究，旨在評估沃瑞沙（ORPATHYS，賽沃替尼/savolitinib）和泰瑞沙（TAGRISSO，奧希替尼/osimertinib）的聯合療法用於治療既往泰瑞沙治療後疾病進展的表皮生長因子受體（EGFR）突變、伴有MET過表達和/或擴增的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者。

SAFFRON研究的頂線結果，預計將於2026年上半年公布。

　　另外，和黃醫藥新一代抗體靶向偶聯藥物（ATTC）平台，其通過結合靶向療法，在臨床前模型中展現出具有協同作用的抗腫瘤活性和持久緩解。和黃醫藥ATTC平台首個候選藥物HMPL-A251預計2025年底進入臨床，具突破性潛力。

　　走勢上，9月15日升至28.8元遇阻回落，近日先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮23.5元以下吸納，反彈阻力28元，不跌穿21元續持有。

黃德几
香港股票分析師協會理事

