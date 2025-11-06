Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 關注英央行議息結果｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2025-11-06 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　英鎊近期表現不佳。自今年9月17日英鎊兌美元一度飆高至1.3726水平，但未能成功突破今年高位約1.3798，但隨後逾兩個月以來，英鎊兌美元先後跌穿50天及250天線，更於本周二盤中低見1.301水平，創下今年4月以來的新低。英鎊這一輪回落，除了受美匯指數近期反彈影響之外，與自身經濟狀況亦有關係。

　　英國通脹曾在今年夏季迎來小幅反彈，英倫銀行在今年9月議息會議時，曾宣布利率維持在4厘不變。而近期據英國國家統計局最新的數據顯示，英國9月消費者物價指數（CPI）報3.8%，與8月和7月持平，而推動英國通脹壓力上升的食品價格則出現了一年來最大的跌幅。英國零售商協會（British Retail Consortium）最新數據顯示，英國10月整體商店物價指數降至1%，前值為1.4%，這是在連續7個月物價上漲之後首次出現回落。除此之外，食品通脹按年升幅也從前值的4.2%降至3.7%，按月則下降0.4%，為近5年來最大單月跌幅。英倫銀行將於稍後公布議息結果，執筆之時彭博利率期貨顯示，市場預計英倫銀行減息0.25厘的概率約三成左右。

　　筆者預料英鎊短線將持續偏弱。執筆之時，英鎊兌美元已經跌穿自2022年11月以來形成的上升通道軌底部約1.304水平。不過，由於技術指標14天相對強弱指數（RSI）已跌至超賣區域，短線不排除出現技術性反彈後再回軟，英鎊兌美元支撐位為1.29水平，若英鎊失守該位置，英鎊下一低位則為1.27水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
大行晨報 - 英鎊下探1.30關口｜大行晨報
　　摩根士丹利和高盛周二發出股市可能回調的警告，令科技股承壓，促使投資者尋求避險的日圓。對市場泡沫的疑慮、對估值過高的擔憂、聯儲局內部的分歧引發了對今年再次降息前景的懷疑，以及美國政府停擺已進入第35天，這些因素都推動了市場的避險情緒。美股挫跌，美債收益率下降，日圓、美元均為走升，大宗商品下跌。 　　美元兌日圓走勢，一方面市場對干預風險保持警剔，另一方面，又擔心股市回調，美元兌日圓此輪的升勢
2025-11-06 02:00 HKT
大行晨報
大行晨報 - 紐元短線投資需謹慎｜大行晨報
　　美國聯儲局10月宣布減息0.25厘，將聯邦利率區間降到3.75至4厘，為局方連續第二次下調利率，結果符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾會後發言，暗示12月減息未成定局，其發言影響美匯指數連升4個交易日，周二一度見100水平大關後，暫時回落至99.8水平整固。受美匯指數反彈影響，近期多隻非美貨幣出現明顯回落。當中紐元表現較差，由11月初至今累計下跌0.94%，是表現最差的非美貨幣。 　　新西蘭
2025-11-05 02:00 HKT
大行晨報