大行晨報 - 關注英央行議息結果｜大行晨報

英鎊近期表現不佳。自今年9月17日英鎊兌美元一度飆高至1.3726水平，但未能成功突破今年高位約1.3798，但隨後逾兩個月以來，英鎊兌美元先後跌穿50天及250天線，更於本周二盤中低見1.301水平，創下今年4月以來的新低。英鎊這一輪回落，除了受美匯指數近期反彈影響之外，與自身經濟狀況亦有關係。



英國通脹曾在今年夏季迎來小幅反彈，英倫銀行在今年9月議息會議時，曾宣布利率維持在4厘不變。而近期據英國國家統計局最新的數據顯示，英國9月消費者物價指數（CPI）報3.8%，與8月和7月持平，而推動英國通脹壓力上升的食品價格則出現了一年來最大的跌幅。英國零售商協會（British Retail Consortium）最新數據顯示，英國10月整體商店物價指數降至1%，前值為1.4%，這是在連續7個月物價上漲之後首次出現回落。除此之外，食品通脹按年升幅也從前值的4.2%降至3.7%，按月則下降0.4%，為近5年來最大單月跌幅。英倫銀行將於稍後公布議息結果，執筆之時彭博利率期貨顯示，市場預計英倫銀行減息0.25厘的概率約三成左右。



筆者預料英鎊短線將持續偏弱。執筆之時，英鎊兌美元已經跌穿自2022年11月以來形成的上升通道軌底部約1.304水平。不過，由於技術指標14天相對強弱指數（RSI）已跌至超賣區域，短線不排除出現技術性反彈後再回軟，英鎊兌美元支撐位為1.29水平，若英鎊失守該位置，英鎊下一低位則為1.27水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報