大行晨報 - 英鎊下探1.30關口｜大行晨報

2025-11-06 02:00 HKT
　　摩根士丹利和高盛周二發出股市可能回調的警告，令科技股承壓，促使投資者尋求避險的日圓。對市場泡沫的疑慮、對估值過高的擔憂、聯儲局內部的分歧引發了對今年再次降息前景的懷疑，以及美國政府停擺已進入第35天，這些因素都推動了市場的避險情緒。美股挫跌，美債收益率下降，日圓、美元均為走升，大宗商品下跌。

　　美元兌日圓走勢，一方面市場對干預風險保持警剔，另一方面，又擔心股市回調，美元兌日圓此輪的升勢近日於155關口前停滯不前，並於本周早段開始有較為顯著的回調。日圓通常被視為避險貨幣以及融資貨幣，投資者賣出日圓是為了購買收益更高的貨幣。由於今年股市大幅上漲，日圓被大量拋售，用於利差交易；不過，一旦在利差交易解除時，被大量做空的日圓可能表現出色。技術走勢而言，美元兌日圓自10月初以來的這段升勢，在圖表上形成了一道上升趨向線，到目前構建一支撐位在153水平，故要留意若此區失守，則或會迎來美元兌日圓展開調整；而RSI及隨機指數也正告下行，亦增加了美元回調的機率。黃金比率計算，38.2%的調整幅度在152.30，擴展至50%及61.8%的幅度則會在151.20及150.10。較大支撐將參考250天平均線149.15。阻力位回看153.80及154.50，之後參考155以至156.80水平。

　　英國財相李韻晴表示，自去年首次編制預算案以來，英國面臨着越來越多的挑戰。這些挑戰包括關稅持續帶來的威脅，這些關稅抑制了投資並拖累了經濟增長。李韻晴將她的第二份年度預算描述為在減少債務的同時確保公共開支的「艱難選擇」，並表示可能廣泛加稅，以避免重回「緊縮」。李韻晴講話後，英鎊和英債收益率下跌。另外，由於部分通脹壓力出現降溫跡象，加上市場預期李韻晴將在預算案中宣布更多緊縮措施，目前市場預估英倫銀行本周四降息的可能性接近五十五十。

　　英鎊兌美元在10月份創下了自7月份以來最差的月度表現，到本月開首仍見持承走低，而隨着匯價近日先後失守200天及250天平均線，延伸發展預料仍會以下行為主，尤其當前1.30的心理關口若然也是守不住，則或見跌幅亦將加劇。其後支持料為1.2800以至1.2710。阻力位則參考1.31及1.3180，較大阻力看至25天平均線1.3310水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

