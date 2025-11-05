朱紅 - 阿里3連跌 博「21627」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
2025-11-05 02:00 HKT
　　據報道阿里千問Qwen勝出AI大模型實時投資比賽Alpha Arena，擊敗GPT-5、Grok 4等多個全球頂尖模型，以逾22%收益率奪冠。阿里巴巴（9988）股價持續偏軟，連跌3日，曾低見158.1元。如看好阿里可留意認購證「21627」，行使價219.08元，實際槓桿4倍，明年11月到期；如看淡可留意認沽證「20718」，行使價142.78元，實際槓桿5倍，明年3月到期。

　　券商研究報告指，中國平安（2318）季績優於預期，反映強勁新保單銷售動力，上調其淨利潤預測及目標價。平保股價逆市向好，升至57元附近高位整固。如看好平保可留意認購證「26810」，行使價68.13元，實際槓桿9倍，明年3月到期。如看淡平保可留意認沽證「21942」，行使價44.07元，實際槓桿5倍，明年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

朱紅

