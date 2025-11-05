聞風至 - 中電信前景看好逢低吸 | 鮮股落鑊

中央就AI行業發展祭出「大招」，據報若科企採用本土晶片產品將可獲得電價補貼，中國電信（728）是AI行業的關鍵企業之一，新政策推動AI行業急速發展，其雲儲存業務勢必受惠。



中國的AI產業正面臨外部挑戰，尤其是美國對Nvidia等高端AI晶片的出口管制。報道指，自中國禁止購買Nvidia晶片後，字節跳動、阿里巴巴（9988）和騰訊（700）等科技巨頭轉向華為、寒武紀等本土供應商，卻遭遇電費成本急劇上升的問題。這些公司曾向監管機構反映，使用國產半導體產品導致能耗增加，運營壓力倍增。



為此，地方政府迅速行動，推出針對性激勵措施。甘肅、貴州和內蒙古等能源資源豐富的偏遠省份，成為數據中心集群的新熱點。這些地區原本工業用電單價就比東部沿海發達地區低約30%，如今疊加新補貼，電價可進一步降至每度0.4元人民幣。



這政策的核心是鼓勵科技企業採用本土晶片，加速產業鏈的國產化。隨着數據中心能耗成為AI發展的瓶頸，電價補貼無疑是中央推動行業發展的「大招」，預計將為相關企業節省巨額開支，並刺激本土晶片技術的迭代升級。在這波政策紅利中，中電信可望脫穎而出，集團此前與聯想（992）舉行戰略合作簽約儀式，雙方將在基礎通訊、綜合信息服務、AI智算、國際業務及政企客戶聯合拓展等領域展開深度合作。



更值得一提是，中國電信已成為首間為雲上貴州運營的Apple iCloud內地業務提供雲存儲服務的供應商。據內地媒體報道，今年6月底，中國電信旗下天翼雲與雲上貴州正式簽署《基礎設施協議》，聯手為iCloud提供雲存儲支持。



中電信現價相當於股息回報率逾5厘水平，擁有強勁派息能力，未來更有望受惠AI行業的爆發性增長，具長線投資價值。



聞風至