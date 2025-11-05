張日強 - 樓市急升溫 群盤趁勢連環擊 | 樓聲隨筆

樓市氣氛已趨好轉，尤其銀行連環減息的效應下，用家及投資者亦趁勢加入搶貨行列，發展商見樓市勢頭回勇，隨即採取快打慢策略，率先為旗下樓盤亮相及披露樓盤最新部署，當中啟德新盤更搶閘先開價，該盤自上月推出招標以來，銷售成績相當不俗，並已測試出市場承接力，昨日搶先開價平均每呎2.52萬，入場價約653萬，由於開價貼近市價，加上發展商已測試出市場承接力，預期首批單位銷情可報捷。



啟德新盤近期頻頻造勢，自上月推出部分單位招標後並取得不俗銷情，發展商基本上已測試出市場承接力，加上減息等利好因素，故採取快打慢策略順勢於昨日率先開價，首批推出118伙平均呎價約2.52萬，最低入場價約653萬，戶型涵蓋1至2房，面積297至482方呎，正正就是最受市場追捧的戶型，由於開價貼近市價，甚至稍低於市價，料可引領大批用家及投資客源湧出來，當中更以大手投資客最受注目，相信該盤可取得不俗銷情。



事實上，該盤自上月率先以招標形式推出並取得不俗的反應，造價亦相對理想，發展商已測試出市場承接力，故此趁減息之勢突擊推出市場發售，尤其銀行於9月及11月的2次連環減息行動，對市場有明確的實際刺激作用，不少仍在考慮的準買家亦加快入市步伐，甚至有大手投資客更於市場搶先「圈貨」，預期啟德新盤將同樣受到投資客大舉掃貨。



張日強