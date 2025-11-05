甄榮 - 晶科電子可擇機介入｜中環晨星

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮
2025-11-05 02:00 HKT
　　近期港股市場深陷區間振盪，板塊輪動節奏加快，個股表現呈現顯著分化。在此行情下，基本面紮實、具備核心競爭力的標的成為資金避險的關鍵選擇，晶科電子（2551）憑藉領先的技術布局與穩健的業績增長，正逐步凸顯其在振盪市中的配置價值，值得投資者重點關注。

技術與業績雙輪驅動

　　晶科電子是中國融合「LED+」技術的領軍企業，專注於智能視覺產品及系統解決方案的研發與應用。在技術實力層面，晶科電子擁有對「LED+」技術的深度研發與創新能力。該公司依託對行業趨勢的精準洞察，將LED技術與集成電路（IC）、電子控制、軟件、傳感器及光學等相結合，形成了該公司核心的各種「LED+」技術產品及系统。該技術體系不僅支撐了該公司現有產品的性能優勢，更通過持續高速迭代，不斷賦能智能視覺產品及系統解決方案的升級，助力其成功滲透高價值、高增詳細分市場，在激烈的市場競爭中構築起深厚的技術壁壘。

　　財務數據方面，晶科電子2025年上半年的業績穩健增長，實現營業收入11.13億元人民幣，按年增長3.9%；同期實現淨利潤1123.2萬元人民幣，盈利能力穩步兌現。期內，該公司核心業務板塊表現亮眼，新型顯示業務銷售收入按年勁增30.3%，車規線器件業務銷售收入按年勁增100%以上，成為驅動營收增長的核心引擎，同時，高端照明業務板塊亦實現穩健增長，業務結構的均衡性與增長的可持續性進一步凸顯。

　　值得關注的是，股東與管理層的增持動作，更從側面釋放了對晶科電子長期發展的信心。2025年9月29日，該公司發布公告稱，收到控股股東集團及公司高級管理人員的通知，上述主體計劃自公告發布之日起3個月內，通過公開市場交易方式增持公司H股股份，擬增持股份總數不超過500萬股。控股股東與高管團隊的直接增持，傳遞出對其未來業績增長與發展前景的堅定信心，為市場情緒提供重要支撐。

　　股價表現上，近期晶科電子股價維持平穩運行態勢，在港股整體震盪的背景下展現出較強的抗跌性。與此同時，該公司股票成交量逐步放大，資金關注度持續提升，底部形態特徵越發明顯，短期調整已基本到位。展望後市，隨着國內消費政策持續發力、汽車智能化與新型顯示產業滲透率不斷提升，疊加股東增持、業績增長等利好的逐步落地，該公司股價具備較強的修復動力，投資者可擇機介入。

甄榮

