大行晨報 - 美聯儲減息預期降 美元向上｜大行晨報

本周美國只公布較為次要的經濟數據，這難以讓市場獲悉更全面的最新美國經濟狀況，並可能強化美國聯儲局的謹慎立場。如果不是因為美國政府正在關門，本周原計劃發布的數據會包括美國非農就業數據。故此，投資者將只能依賴ADP就業數據與ISM採購經理人指數，但這些數據似乎不太可能帶來重大影響。



美聯儲上周如預期將利率下調了25個基點，但主席鮑威爾表示，可能是今年最後一次降息，理由是若在缺乏更明確經濟情況下繼續行動，存在風險。美聯儲官員本周一持續表達對經濟現狀及其面臨風險的不同看法。美聯儲理事米蘭在重申了他自9月份加入美聯儲以來提出的大幅降息的理由。芝加哥聯儲總裁古爾斯比表示，在通脹率仍顯著高於聯儲2%的目標，且預計在2025年剩餘時間內通脹率將加速上升的情況下，他對進一步降息持謹慎態度。目前，交易商認為美聯儲12月降息25個基點的概率約為70%，低於一周前的94%。



歐洲方面，上個月強於預期的數據支持了歐洲央行降息預期的鷹派重新定價，同時貿易緊張局勢也有所緩解。貨幣市場對歐洲央行在明年9月前降息25個基點的可能性的定價，從10月中的80%下降到大約50%。歐元兌美元周一跌至3個月低位，延續了上周的跌勢，由於匯價已初步跌破本月中旬的多日低位，其時連日築起一組小型底部，故匯價若本周仍居於此區下方，而圖表亦見RSI及隨機指數正在走低，或見歐元兌美元將見進一步承壓。阻力位會先留意1.1580及25天平均線1.1625，較大阻力料為1.18及1.1850水準。支持位回看1.15及1.14，下一級在1.1370，關鍵支撐指向200天平均線1.1330。



美元兌加元上周自低位回升，並重登200天平均線上方，可望美元兌加元有機會將再踏升軌。再者，RSI及隨機指數亦已見呈初步回升。阻力位預料在1.4080及1.42水平，下一級預料為4月1日高位1.4415以至1.45。至於較支持預估在1.3920及1.3860，下一級料為1.38水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報