大行晨報 - 紐元短線投資需謹慎｜大行晨報

美國聯儲局10月宣布減息0.25厘，將聯邦利率區間降到3.75至4厘，為局方連續第二次下調利率，結果符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾會後發言，暗示12月減息未成定局，其發言影響美匯指數連升4個交易日，周二一度見100水平大關後，暫時回落至99.8水平整固。受美匯指數反彈影響，近期多隻非美貨幣出現明顯回落。當中紐元表現較差，由11月初至今累計下跌0.94%，是表現最差的非美貨幣。



新西蘭央行10月議息會議出乎市場預期減息0.5厘，將央行現金利率由3厘降至2.5厘，市場原先預計只會減息0.25厘。央行政策聲明指出，家庭和企業的態度謹慎可能會令經濟復甦放緩，但亦可以降低中期通脹壓力。市場認為，新西蘭央行將繼續貨幣寬鬆政策，委員會表示對進一步下調利率持開放態度，以確保該國通脹在中期內可持續地穩定在央行2%的目標水平附近。自去年8月以來，新西蘭央行已將利率下調了3厘。

央行減息刺激經濟



新西蘭第2季經濟萎縮幅度超乎市場預期，數據顯示，新西蘭第2季國內生產總值（GDP）按季下降0.9%，經濟學家原本預期第2季經濟輕微收縮0.3%，因此市場估計，新西蘭央行可能需要更大幅度減息。現時紐國經濟不佳，央行積極展開減息周期以刺激經濟復甦。紐元短線並無明顯支撐因素。日線圖技術指標50天線有逐漸下穿250天線形成「死亡交叉」利淡訊號，我們認為紐元短線料持續偏軟，初步目標價為約0.557。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報