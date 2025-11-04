利貞 - 嗶哩嗶哩中長線看298元 | 實力股起底

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞
2025-11-04 02:00 HKT
嗶哩嗶哩（9626）公布，旗下自研團隊「碳酸小隊」開發的單機俯視角PVE撤離射擊獨立遊戲《逃離鴨科夫》，自10月16日全球同步上線以來，全球累計銷量在首周（10月22日）已正式突破100萬份。嗶哩嗶哩今年以來，股價累計升幅逾5成，跑贏大市。除《逃離鴨科夫》外，亦看好集團明年春節期間推出的非對稱策略休閒卡牌遊戲《三國：百將牌》將為集團帶來強勁收入。建議可於227.5元買入，中長線目標價298元。嗶哩嗶哩昨天收報236元，升3.6元，升幅1.55%。

　　《逃離鴨科夫》PC平台六大渠道同步全球上線，開售僅3天銷量突破50萬份，在線玩家高峰超過22萬人，預期一路保持上升趨勢。該遊戲是一款鴨子題材單人俯視角掠奪撤離式射擊遊戲；有大行預計，《逃離鴨科夫》最終銷量有望超過300萬份，對應約超過1.5億元營收。

　　早前，B站已正式啟動「雙11」大促銷。今年「雙11」，B站與阿里巴巴、京東集團達成了更深度的數據打通，為有意在B站建立良好信譽的品牌和商家交付核心的電商經營指標。目前，B站的日均活躍用户1.09億，日均使用時長105分鐘，有近7成90後（含00後）活躍在B站。此前的6.18，B站給全行業帶去的平均進店新客率近60%。

遊戲行業廣告表現穩健

　　B站策略競技卡牌新遊《三國：百將牌》將於明年春節上線。這是集團發行團隊繼投資《三謀》後立項的第二款三國遊戲，《三國：百將牌》為非對稱策略休閒卡牌遊戲，玩法與傳統鬥地主遊戲相似，但更傾向策略型對局，保留短平快特點並融入英雄技能玩法要素，目標用戶為三國IP玩家及年輕用戶。上線時間方面，首曝階段已邀請B站龍頭UP主參與試玩，首次測試延期至10月30日開啟，預期明年初上線。管理層預計將成為每日活躍用户（DAU）達百萬級別的大作。

　　嗶哩嗶哩上半年遊戲行業廣告表現穩健，主要遊戲發行商於公司平台投放按年增長，小遊戲亦有市佔。3C數碼業務受618購物節與國家補貼帶動，第二季增長超預期；家居及家品亦受益於補貼及618期間表現理想，趨勢可望延續至年底。

利貞

