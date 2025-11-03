Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 綠色運輸開啟可持續新篇章 | 零碳築跡

彭丽婷
2025-11-03 02:00 HKT
產經 專欄
　　面對全球氣候挑戰，香港特區政府以《巴黎協定》為藍本，推出《香港氣候行動藍圖2050》，訂立「淨零發電、節能綠建、綠色運輸、全民減廢」四大策略。政府亦在《現代物流發展行動綱領》中，為業界明確綠色轉型目標，協助中小企逐步實踐ESG國際標準，鞏固香港作為國際物流樞紐的領導地位。這些政策既呼應全球減碳趨勢，更為物流運輸業界提供清晰路線，以綠色運輸推動經濟與環境雙贏。

　　在推動綠色運輸的措施方面，政府與業界合作成效漸現。首先，政府積極推動電動車普及，擴充私人及公共充電網絡。2024年《施政報告》已預留3億元資助私營機構安裝高速充電設施，目標2030年前增設至3000個高速充電樁；另撥1億元協助港資廠商綠色轉型。環保署同時提供一站式支援，協助業界建設充電基建。例如，早前批出兩幅空置油站地皮作高速充電站，預計2026年可提供逾20個高速充電樁；而2025年內，當局亦會於現有油站加裝約100個高速充電樁。

　　除私家車外，政府亦大力推動商用電動車。透過新能源運輸基金，資助各類新能源商用車及船隻的試驗和應用。環境及生態局積極聯絡供應商，引入更多適合本地使用的新能源商用車型號。值得一提的是，零碳智能聯盟在元朗「零碳智能空間」展示全港首部可上路電動重型貨車，以及首座商用車智能換電站。這些創新方案不僅提升物流效率，更為本地物流零碳轉型樹立新標準。

　　未來，綠色運輸將成為香港經濟與環境可持續發展的關鍵。隨着國際對環保要求不斷提升，香港必須持續引進多元新能源商用車、擴大充電網絡、推動智能換電技術，以及加強跨部門合作。這一連串措施不僅有助香港提升綠色運輸競爭力，更能推動本地業界與國際綠色標準接軌，朝碳中和目標邁進。零碳智能聯盟將繼續匯聚業界力量，推動更多創新解決方案，攜手共建綠色宜居香港。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷

