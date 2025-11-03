甄榮 - 中信金融資產值留意 | 中環晨星

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮
2025-11-03 02:00 HKT
產經 專欄
　　在當前經濟結構調整與產業升級的關鍵階段，具備逆周期調節能力而且深度服務實體經濟的金融企業，正成為資本市場關注焦點。中信金融資產（2799）作為不良資產經營行業龍頭企業，憑藉風險化解、科創賦能、綠色金融等領域的表現，值得投資者留意。

　　中信金融資產上半年收購不良資產債權規模達1252億元（人民幣，下同），市場佔有率穩居行業前列。同時，該公司積極布局區域風險化解領域，參與24省市中小金融機構風險化解，收購不良資產包債權規模按年增長約54%；推動逾2240億元貨值的房企紓困項目復工復產，保障6.6萬套商品房交付。在個貸不良領域，該公司累計收購規模逾百億元，並在「民生+風控」的雙輪驅動模式，為其構建堅實基本面支撐。

　　中信金融資產亦通過多元化金融工具支持戰略性新興產業發展，例如，在江蘇投放逾5億元支持杭州盈德制氣併購重組，助其突破產能瓶頸；在安徽聯合集團單位向半導體企業注資5億元，推動企業產能提升30%，研發投入增長21.35%。去年該公司新增投放戰略性新興產業資金逾127億元，上半年新增紓困盤活資金389億元，為業績增長開闢高質量賽道。

　　此外，中信金融資產加速布局綠色金融產業，7月該公司斥資26億元參與國網新源控股365億元增資擴股，為新型電力系統構建提供保障；在四川，投放50億元實施能源企業市場化債轉股，盤活76萬千瓦水電站與140萬千瓦燃氣機組；在青海，通過共益債投資支持鹽湖資源整合，一系列措讓該公司在能源結構轉型浪潮中搶佔先機。

　　中信金融資產還積極進行數碼化轉型，自主研發業內首個以資產為核心的主業系統，將AI技術深度應用於盡調、估值、合規管理等環節，同時通過AI大模型實現資產畫像分析、司法處置模擬等功能，該公司推動不良資產業務從「經驗驅動」轉向「數據與算法驅動」，為其估值提供科技賦能的溢價空間。

