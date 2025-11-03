大行晨報 - 減息前景弱化 美元再走穩 | 大行晨報

美元在上周初小幅走軟後，於周三開始顯著上揚。美聯儲宣布今年第二次降息四分一厘，指標隔夜利率降至3.75%至4.00%的目標區間。鮑威爾在宣佈降息後的新聞發布會上表示，美聯儲官員難以就貨幣政策的未來路徑達成共識，並指出12月進一步降息「並非定局」。由於美聯儲降息已是在意料之中，鮑威爾的講話使市場對12月再次降息的預期有所減弱，並且推升美元。根據LSEG的計算，美聯儲會議後，周三美國利率期貨定價顯示12月再次降息25個基點的可能性為67.9%。而在鮑威爾發表評論之前，這一概率為85%。



12月再降息「並非定局」



此外，市場人士正在權衡美國總統特朗普稱他與習近平主席達成的一項協議的影響，美國總統特朗普周四表示，他將把對華關稅從57%降至47%，以換取北京恢復購買美國大豆和稀土出口，並打擊非法芬太尼貿易。不過，到周四晚似乎出現中美貿易談判的樂觀情緒正在消退，美元繼續上揚，美股回跌，商品貨幣明顯受壓。本周將有倫銀行與澳洲央行將召開政策會議，預期兩間央行均會維持利率不變。



由於市場降低對美聯儲12月降息的預期，美元走強，澳元兌美元則繼續承壓，上周五觸低至0.6531。在澳洲方面，上周三公布的數據顯示，由於電費和地方政府規費攀升，澳洲第三季消費者物價創下兩年多來最大漲幅，而核心通脹率驚人飆升，這一定程度扼殺了降息的可能性。本周二將迎來澳洲央行議息決議。市場反映澳洲央行在11月4日將指標利率從3.60%下調25個基點的可能性幾乎不存在。澳洲聯邦銀行（CBA）認為，當前這輪寬鬆周期已經結束，而澳洲國民銀行（NAB）和澳新銀行（ANZ）則認為明年還有一次降息。



澳元兌美元上周三曾再次上闖0.66關口，此前於10月初已見匯價多日在此關口附近受阻，結果上周的再次到訪仍然未能作出明確突破，高位僅見至0.6617，隨後則展開調整，到周五尾盤回落至0.6540水準附近。技術圖表見RSI及隨機指數亦已出現掉頭回落，預料短線澳元尚有進一步下調壓力。



當前支撐先會考驗100天平均線，近幾個月此指標均為澳元走向的重要依據，目前100天線處於0.6535。其後更為關鍵將是200天平均線0.6420以及0.64關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

