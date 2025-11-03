大行晨報 - 儲局對減息前景意見分歧 | 大行晨報

多名聯儲局對減息前景意見分歧，理事沃勒表示，美國就業市場疲弱，通脹預期則已錨定，所有數據都表明局方應在12月減息。



亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克認同，聯儲局主席鮑威爾、上周議息後稱12月減息並非必然的講法；達拉斯聯儲總裁洛根指聯儲局上周不應減息，12月也沒必要進一步減息；堪薩斯聯儲總裁施密德亦反對上周減息，因為持續的高通脹壓力在經濟中蔓延。



EPFR Global資料顯示，截至10月29日止一周，全球股票基金吸資172億美元，當中美股基金佔60億美元，黃金基金錄歷來最大走資，達75億美元。聯合國報告稱，上半年全球外國直接投資（FDI）按年降3%。美國10月芝加哥PMI報43.8，預期42.3。美國10年期債息一度回落2.5基點至4.122厘，2年期債息跌2.4基點至3.59厘。美滙曾升0.31%至99.84，上周五收於99.71，下方支持99.20、98.60、97.80。



美國聯邦政府停擺已進入第20天，共和黨與民主黨在醫療補助問題上僵持不下。參議院準備在周一進行第11次關於臨時撥款法案的投票，但仍未解決的僵局依然存在。



根據CME集團的FedWatch工具顯示，市場已完全消化美聯儲在10月和12月的政策會議上各減息25個基點，進一步黃金走勢。現貨金上周五收於每盎司4001.5美元，趨勢往上，下方支持3920、3860、3740美元。



市場預計，英國央行將在11月5日將基準利率下調至3.75%的可能性略高於50%。近期數據證實勞動力市場持續降溫，但步伐並未達到令人擔憂的程度。失業人數加速增長，但9月份1萬人的增幅相對溫和，且之前的失業數據也被向下修正。消費者需求保持溫和，9月份零售銷售同比增長1.5%。這兩點都反映央行並不急於降息。



英央行本周減息機會逾5成



另一方面，英國9月份CPI通脹率同比上漲3.8%，低於4.0%的市場共識和英國央行的預測。這主要是由低於預期的服務業通脹推動的，而服務業通脹一直是英國央行的主要困擾。英鎊上周五收於1.3150水平，趨勢整固，上方阻力1.3240、1.3320。



歐羅區初步消費者物價調和指數（HICP）沒有帶來意外，顯示整體通脹年率從9月份的2.2%降至2.1%，而核心通脹保持穩定，年率為2.4%，與去年10月持平。按月計算，消費者價格從之前的0.1%上升至0.2%，核心指數從9月份的0.1%加速至0.3%。歐洲央行符合預期，將基準利率維持在2%不變。歐洲央行行長拉加德重申，央行處於良好位置，並傳達了相當樂觀的信息，排除了近期進一步減息的可能性。歐羅上周五收於1.1535，趨勢整固往下，上方阻力1.1620、1.1700。



