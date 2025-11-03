陳健豪 - 英鎊短期弱勢或喘定 | 匯市攻略/滙市攻略

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

匯市攻略/滙市攻略
陳健豪
2025-11-03 02:00 HKT
產經 專欄
上周外匯市場在超級央行周下非常波動，市場情緒由初期的避險逐步轉為追逐風險。美匯指數受益於美聯儲議息會議中的鷹派立場，其中聯儲局主席鮑威爾釋放出12月份議息會議不一定減息的看法，令利率期貨反映12月減息機會由超過90% 一下子回落到約70% 左右，消息亦刺激美匯指數升至兩個月高點。美元兌日圓方面，因日本央行無明確加息訊號，表現疲弱，兌美元遭遇7月以來最差月度跌幅，美元兌日圓自從高市早苗當選後就從148水平急升到上星期最高的154水平。

　　英鎊兌美元和兌歐元則紛紛刷新近月低點，主要受到英國政治壓力和財政擔憂拖累，英鎊兌美元亦一度跌穿技術上測試過3次的重要支持1.3140，收市險守此位。歐元在美匯短期強勢背景下微跌0.79%。

澳央行下周料按兵不動

　　由於過去一個月美國持續停擺，未來一星期，美國經濟的重要數據集中在ISM製造業及服務業PMI以及私人ADP就業報告，原本每月一度的重磅非農就業數據因政府停擺仍公佈無期，即使公佈市場相信會失真，市場更傾向依賴私營部門數據作判斷。

　　由於鮑威爾的言論，市場對美聯儲12月減息的不確定性加劇，成為美元整體仍保持強勢導火線。大方向美匯指數自1月連續6個月從110下跌到96.7，於7月反彈到100.2，但8、9、10月份波幅仍未突破7月高低位，即典型的低位橫行整固，長線整固後下跌型態未改，但短線仍想上試橫行區頂部100.2，支持位在98.0、98.6和99.3，重新跌穿99.3才有反彈見頂雛形。

　　未來一周將有英倫銀行與澳洲央行接力召開議息會議。澳洲聯儲預計將維持過往停一停的作風，這次將維持利率不變。

　　英倫銀行預計本周成為炒作焦點，央行繼續面臨更大政治與經濟壓力，11月議息會議可能以微幅差距繼續維持利率不變，但部分鴿派成員尋求大幅減息，尤其是在政府預算案不確定性加大及經濟增長疲弱背景下。若市場炒作12月減息，英鎊或有反彈未有轉勢。

　　英鎊兌美元上周創4月以來最低，主要受英國政府財政緊縮預期及政治不穩影響。兩星期前英鎊自CPI公布後於1.3380出現急跌，上週亦一度反彈至此位但未能升穿，1.3380將成為重要阻力，即市阻力在1.3240，至於1.3140則屬目前關鍵支持，此位自4月起於日線圖3次跌到此位出現反彈，反映市場視為支持。但自年初1.21升到今年高位1.3780後已調整近600點，若回落一半或重新吸引買盤，1.27至1.30或有中長線投資者趁低吸納，將有助英鎊慢慢喘定。

資深外匯評論員
陳健豪

