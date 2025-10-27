Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 有得揀至係老闆 | 神耆商機

關志康
2025-10-27 02:00 HKT
產經 專欄
　　近期一項奢侈品行業研究指出，中產階級佔奢侈品消費者約25%，卻貢獻了高達約37%的消費額。相對之下，真正富裕階層僅佔約6%，但消費佔比則約51%。多項相關研究亦顯示，中產甚至基層群體，其實才是奢侈品市場最活躍的「粉絲」。

　　有上市公司老闆分析：「近七成奢侈品由中產和基層購買，一啲都唔出奇。我好多『夥計』鍾意『追』名牌，甚至比我更了解！佢哋不一定為炫耀，有時係犒賞自己，𠱁自己開心。女兒常說『買鞋可以減壓』，加上香港風氣，『先敬羅衣後敬人』，名牌對不少打工仔來講係必要『投資』。特別係銷售行業，生活可以簡樸，但『戰衣』、手袋、手錶等名牌裝備都不可或缺。」

　　報告亦指出，千禧世代及Z世代已成為奢侈品市場的主力軍。這班年輕人比傳統富豪更早接觸名牌，消費頻率和數量都更高，推動市場不斷增長。一位退休老師表示：「年輕人視奢侈品為自我表達與身份象徵，甚至願意為此背負債務。但到了我這個年紀，生活反而追求簡約低調，對名牌已經無感覺，著得乾淨、舒適、稱身。」

　　同時，中產或一般消費者普遍視奢侈品為提升社會地位、證明成功或獲得優越感的工具，對品牌有強烈的稀缺心理和認同感需求。至於高淨值人士，早已擁有多種方式證明（甚至炫耀）自己的成就，對有限的奢侈品消費已感到厭倦，更重視生活的自主和選擇。一位大老闆笑說：「奢侈品係買唔到先『馨香』。我買嘢唔一定要貴，『篤』吓魚蛋、買吓淘寶都開心。有時甚至會叫司機早啲收工，自己坐巴士睇風景，仲自在。始終，買得起唔等於要買，有得揀，你至係老闆！」

健康教育基金會主席
關志康

