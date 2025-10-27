Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳健豪 - 英鎊和日圓各有炒作主題 | 匯市攻略/滙市攻略

陳健豪
2025-10-27 02:00 HKT
產經 專欄
內容

上周全球金融市場延續自進入第四季後的劇烈震盪，避險情緒時高時低，市場投機味道濃厚，美國政府停擺持續、缺乏經濟數據下市場能見度減低，中美關係時好時壞受美國總統特朗普言論左右，美國對俄新制裁與貿易衝突升溫令資金重新湧向美元。市場焦點在黃金，連升9個星期、歷史上從未試過連升10星期背景下斷纜，在上周一創歷史高位4381美元後終於有獲利平倉藉口。單日一度大跌超過5%，創十年來最大單日跌幅，雖其後穩住陣腳，但仍錄得10星期以來首次以陰燭收盤。整體而言，市場能見度低，仍在通脹與經濟增長之間角力，美匯指數重拾避險角色，當然各經濟體各有負面因素困擾，亦令一衆非美貨幣普遍受壓。

　　美國政府關門持續第四星期，上星期核心通脹略低於預期令市場預期美聯儲將於這星期繼續減息0.25%。由於政府停擺和市場等待中美關係進展，預計聯儲局主席鮑威爾在會後記者會上將難在驚喜。即一邊經濟放慢一邊慎防通脹，基本上已排除大幅減息0.5%可能性，即寧可保守一點，將減息0.5%分兩次、每次0.25%速度減息，方便進可攻退可守，美匯指數或受支持繼續反彈。技術上，美匯指數繼續在7月波幅96.4至100.2區間內上落，短線仍維持反覆上試阻力99.5和100.2，支持位在98.2。

日本政經格局  牽動日圓走勢

　　其他主要貨幣方面，英國與日本動向繼續成市場焦點。英國經濟在內需回暖帶動下表現尚可，但通脹黏性依舊高企，英倫銀行仍預計將按兵不動，保留調整空間，但市場亦憧憬12月或會減息，對英鎊仍有壓力。

　　上星期英鎊在差於預期的通脹數據下，英鎊從1.3380急跌，但亦成功守住1.3250支持，因此阻力分別在1.3380和1.3470，支持則分別在1.3250和1.3140。

　　另一方面，日本政經格局變化牽動日圓走勢。新任首相高市早苗上台後，主張持續財政擴張與寬鬆政策，使原本偏鷹的日銀路線再度趨穩。雖通脹早於2022年起已高於2%，但市場預期本周日銀將維持利率不變，並繼續接近加息的訊號。若會後聲明偏中性，日圓短期波動有限，投資者目光將轉向周五的東京CPI結果，美元兌日圓則延續強勢，短期交易區間仍在149.2至153.3之間。

資深外匯評論員
陳健豪

