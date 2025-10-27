大行晨報 - 美國9月消費通脹遜預期 | 大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-27 02:00 HKT
　　美國9月CPI按月升0.3%，預期漲0.4%，按年升3%.10月服務業PMI初值55.2，預期53.5。密歇根大學10月美國消費者信心指數終值53.6，預期55。

　　美國聯儲局兩名前主席包括伯南克和耶倫，以及多名政治立場各異的知名經濟學家，敦促最高法院推翻美國總統特朗普的大多數全球關稅，指這些關稅並非特朗普引用的緊急法律中所稱「異常和特殊」威脅，關稅也無法彌合逆差。

　　美國政府停擺進入第24天，逾50萬名聯邦僱員本周未能如期領取全額薪水，約140萬人處於無薪休假或無薪工作狀態。

　　國基會IMF報告指，上半年亞洲經濟表現勝預期，但鑑於美國上調關稅及保護主義等影響，下半年經濟增長將放緩，料今年經濟增長4.5%，明年放慢至4.1%，仍較4月預測高。

　　利率掉期顯示，聯儲局必減息0.25厘，到12月將再以同樣幅度下調利率。CME美聯儲監察工具顯示，市場預期美聯儲10月29日議息會議，將利率由4厘至4.25厘，減至3.75厘至4厘的機會達98%。對12月份再次減息的可能性為96%。

　　隨着10月29日FOMC政策會議的臨近，美聯儲官員已進入靜默期，美元受到貿易相關發展的影響而上落。上周五收市，美匯指數在98.93水平整固，趨勢往下，上方阻力99.40、99.85、100.20。

　　日本總務省公佈，9月消費物價指數（CPI）按年升2.9%，是5月以來首次回升，升幅較8月的2.7%，擴大0.2個百分點，連續3年企於日本央行2%目標水平以上。美元兌日圓上周五收市，在152.87水平整固，下方支持151.40、150.20。

　　全球財政擔憂、央行購入以及對交易所交易基金（ETFs）的強勁流入，成為黃金另一個助力因素。美國銀行引述EPFR數據顯示，截至星期三的一周，黃金基金合共吸引87億美元（約678.6億港元）的資金流入，創單周最高紀錄。過去4個月則錄得500億美元資金流入，為之前14年的總和。

　　現貨金價上周五在每盎司4111.44美元整固，金價在每盎司4210至4200美整固，第一個阻力在4275美元區域，突破後黃金可能進一步攀升至4300美元以上，接近4325美元的水平阻力。動能可能進一步延伸，重新測試歷史高點4379-4380美元區域。

日本CPI自5月來首回升

　　國際能源署（IEA）報告顯示，石油輸出國組織及其盟友（包括俄羅斯，統稱為OPEC+）可能會增加產量，因其對市場過剩的預期上調。國際能源署（IEA）預計，明年石油市場將出現每日400萬桶的巨大過剩，料明年OPEC+以外的石油供應將再增加每日120萬桶，此前今年增加了每日160萬桶。紐約期油上周五收市，在每桶61.35美元整固，上方阻力64.12美元、下方支持58.65美元。

獨立外匯分析員  
徐惠芳
