聞風至 - 重大政策利好聯塑開車 | 鮮股落鑊

聞風至
2025-10-27 02:00 HKT
產經 專欄
中國聯塑（2128）迎來重大利好政策，股價於上周五大棍抽升8.2%，該股現價仍屬非常合理水平，歷史市盈率約8.3倍，收益率4.1厘，這估值僅反映上一份業績的基本因素，並未反映新政策帶來的潛在憧憬。

　　據道，國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔在一個新聞發布會上表示，「十五五」時期預計將建設改造地下管網超過70萬公里，新增投資需求超過5萬億元（人民幣，下同）。

　　中國聯塑正是內地城市塑料管道生產龍頭，是大型管道及建材家居產業集團，於2025年上半年，塑料管道系統佔其收入達87%。其中，供水系統佔期內總收入39.3%、排水系統佔36.8%、電力供應及通訊佔14.6%。期內，塑料管道系統業務毛利率達29.4%。2025年上半年，集團塑料管道系統生產的年度設計產能為337萬噸，平均產能使用率約73.2%。

　　以發改委所披露的數字來推算，「十五五」時期（2026至2030年）的5年內投資額達5萬億元，相當於平均每年1萬億元。而中國聯塑於2024年全年的收入僅270.26億元，可想而知，新政策帶來的潛在憧憬有多巨大。

　　聯塑開炒其實早有預兆，本欄在今年7月22日已指出，集團行政總裁（CEO）左滿倫近年不斷斥資增持，持股量從不足0.2%開始，最新增持至1.03億股或3.31%股權，涉資達4.4億元（港元，下同）。從第一口均價3.306元，一路增持，最大一手成交（涉資3.32億元）的均價則是4.09元。

　　回歸基本面，聯塑現價估值合理，投資者若再追入該股，仍有一定值博率，綜合政策利好、產能優勢及管理層增持動作，中國聯塑具備長線增長潛力。若政策落地順利，塑料管道需求將大幅提升，為聯塑帶來可觀業績增長空間。投資者可考慮中長線部署。

聞風至

