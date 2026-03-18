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頭條戲場 - 《哈姆尼特》挑戰男性敘事手法 | 頭條戲場

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娛樂 專欄
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新鮮出爐奧斯卡影后Jessie Buckley主演的《哈姆尼特》（Hamnet），把「大文豪」莎士比亞不為人知的家庭生活搬上大銀幕，該片由趙婷執導，改編自Maggie O'Farrell的同名小說，主線是從莎翁那位充滿靈性，且精通草藥醫術的妻子安妮絲的視角展開，溫柔而充滿啟發性。（上映中） 撰文︰華朗

該片開場點明，在英國埃文河畔的斯特拉特福，「哈姆尼特」（Hamnet）與「哈姆雷特」（Hamlet）被視為同一名字的變體（片尾會講點解）。故事聚焦莎士比亞（Paul Mescal飾）與妻子安妮絲（Jessie Buckley飾）面對次子哈姆尼特（Jacobi Jupe飾）早逝後的療傷歷程。

非傳記敘事

　　趙婷不是拍攝莎士比亞傳記電影，而是把視角置於少有被深入描寫的人物：莎士比亞的太太安妮絲，及早逝並改變全家命運的哈姆尼特。在瘟疫、貧窮與性別權力壓逼的小屋中，莎士比亞一家顯得極其脆弱。原本是妹妹（Olivia Lynes飾）染上瘟疫命喪黃泉，惟命運逆轉，由哥哥哈姆尼特代之離世。

　　趙婷精準捕捉每個人面對傷痛的方式，多線敘事：Jessie Buckley持續觸摸土地，養鷹、熬製草藥，在屋內外遊走，生活仍然在流動。Paul Mescal屬於難以言喻內心之人，把內疚、悔恨傾注於悲劇《哈姆雷特》（《王子復仇記》）；相較男方透過創作逃避現實，女方成為現實的支撐點。戲中風聲、樹林、田野、動物是人物情緒的延伸。異象場面把觀眾拉入他人的夢境或記憶——安妮絲被村民視為女巫，而整齣戲猶如一場儀式，透過影像、聲音療癒喪子傷痛。

　　Jessie Buckley的演出撐起整部影片，沒有大聲哭喊，透過細微反應呈現孤寂感。Paul Mescal演莎士比亞，顛覆傳統，並非浪漫天才形象，而是無策應對現實的窘逼男子，僅在劇本創作時稍獲主動。兩位童星演員Jacobi Jupe、Olivia Lynes「互換命運」的戲份至關重要，前者令人着迷。

　　莎士比亞在現實中無法對妻子、亡子說出「對不起」，遂借王子與鬼魂，借舞台上極端台詞，排演「若能重來」的幻想。當他的太太坐於觀眾席，觀看跟兒子同名之《哈姆雷特》首演時的領悟，從震驚、憤怒轉向理解的情感昇華，此一敘事讚頌母性，批判父權結構對女性聲音的忽視。結尾一幕，劇作《哈姆雷特》上演，呼應開場「哈姆尼特」名字變體，並背誦王子名言「生存還是毀滅」，揭示所有生命終將消亡，在自然輪迴中趨向永恆：愛並未消逝，僅轉化為另一種形態存在。

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Paul Mescal的表現較為失色。
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莎士比亞與妻子安妮絲育有3名仔女。
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出爐奧斯卡影后Jessie Buckley的演出由頭帶到尾。
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Jessie Buckley演繹出神經質而敏銳一面，充滿吸引力。
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趙婷（中）與Maggie O'Farrell一同編劇，精準捕捉眾人面對傷痛的方式。
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Jacobi Jupe的表現迅速「圈粉」！
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