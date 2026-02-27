Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 聲紋保衛戰 | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
3小時前
娛樂 專欄
　　又見證時代巨輪的滾動下，衍生無可避免的爭議、掙扎事件。88名香港配音從業員，透過工會發表聯署聲明，禁止未經授權、許可，以任何形式錄製、收集、使用、複製、修改、為AI合成之用。

　　其實AI的進程，就像命運一樣，可說人類被推着走，並不可抗逆。即使你不想承認，地球依然自轉及公轉，絕對阻不了它轉動的。其實業內人士，甚或其他行業朋友，坦承不少工種將會被取締，最終是消失的下場。你我深明巨輪是無情可言，同時為此感傷是情理之內。

　　然而一點是不得不提及，縱使是大勢所趨，今天的進程，還未走到這個地步。因此不能用以上理由，作為談判的籌碼，剝削仍然存在的工種。記住他們還在其位，依舊在行業效勞中。加上配音從業員是源遠流長的崗位，有不少聲音是陪伴着我們成長，其影響力不可低估。就像日本動漫配音員的離逝，認真看待程度，以新聞報道形式，傳遞到海外粉絲哀悼。

　　同時也要接受一點，如何過渡「終究來的一天」？同業要團結起來，快將聲紋具有版權及約束力。不想承認也得承認，這是一個生死存亡的難關來。與其被動走入黃昏，那不如主動達致雙贏。人們需要有溫度的聲音，同時業界求高經濟效益的技術。解決問題是不是二分法思考？不是你死就是我活？

　　網民質疑聯署成效，起碼引起社會關注，讓我想起魯迅先生的著名散文：「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。」再講得直白點：「阻人搵食，如同殺人父母！」對行業的貢獻給予尊重也好，為保飯碗供書教學都好，在生命不受威脅下，主動發聲是必須的！

李珊珊

珊珊來辭