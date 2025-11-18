葉念琛 - 演員的力量 | 影迷情琛

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉念琛
2025-11-18 02:00 HKT
娛樂 專欄
　　常常在思考，究竟甚麼是好演技？

　　好演技的重要條件，當然是來自要有好演員！

　　最近看了幾部電影，從一些好演員身上，你會發現好的演技，確實是會令一部電影大大的加分！

　　看《一戰再戰》，電影全部時間，你的注意力從來沒有離開過由辛潘飾演那個偏執成狂的上校身上，這個角色，辛潘高手地不止把他演成一個俗套的反派，他的狡滑、虛偽底下偏偏卻有一份難以言喻的深情，上校跟女主角在劍拔弩張的一刻竟然一見鍾情，從此不能自拔。劇情發展下去，觀眾漸漸對他由討厭到生了同情，可恨之人必有可憐之處！一切皆因辛潘演得絲絲入扣，把最容易跌入窠臼的角色也能開花結果，散發光輝！

　　又如看《捕風追影》，電影改編自十多年前杜琪峯監製，游乃海導演的《跟蹤》，新版加重了新科技和密集動作，並再次起用舊版的梁家輝再度飾演匪幫首領。梁在舊版本以深沉內斂演技演活一個做案時小心翼翼，謹慎行事的高智慧罪犯。來到新版，梁對角色的鑽研更有新猷！除了沿襲舊版的低調作風，但遇上危機時，他更會變成心狠手辣，大開殺戒的野獸，在動與靜，收與放，每一個變化皆令人意想不到，梁的好演技，是就算再演同一角色，也不故步自封重複舊路，這種對演出的極致追求，怎不教觀眾心悅誠服！

　　就算是在爭議聲不絕的《風林火山》，我仍然會對當中劉青雲的精湛演出拍案叫絕，劉今次飾演在毒販集團黑吃黑勾當裏，左右為難的貪污警員，每走一步也是如履薄冰！劉將角色的焦慮，貪婪但又良知未泯的複雜人性演得淋漓盡致，是一次非常不一樣的演技示範！

著名電影編劇及導演
葉念琛

更多文章
影迷情琛