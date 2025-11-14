Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 傻子共振 | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
2025-11-14 02:00 HKT
娛樂 專欄
內容

　　自家經營的自媒體，在個去兩個月，所顯示的數據，出現大規模震動。大半數同業被受影響叫苦連天，而「演算法」這個名詞，就是關鍵之處，人人想盡辦法如何接近，並且各施各法找回消失的流量。

　　當然有留意事態發展，特別是《三坐山》的節目，不能歸納為個性化，早已注定未能受惠於此。現在還要作出調動，難免被波及並作出抉擇。我們着手如何破局之時，並遊走互聯網收集行家對這次的調整，有何想法、心得。

　　雖則終究找不到結論的，可是在尋找的過程，有意想不到收穫；對於經營的理念、作風更加鞏固。特別是對「傻子共振」現象，因身份的轉變，對自身有所要求。其實這個「產物」非互聯網絡世界誕生，早在上世紀50年代，社會學家分析在群體裏，個體為獲得認同產生從眾效應。只是互聯網絡成為生活必需品，共振情況來得嚴峻，人人都受到牽連。

　　在演算法的推送下，打開電腦、手機瀏覽，便會投「我」所好，顯示曾經搜尋，及常看的信息。好處是找到「志同道合」，並深化個人喜惡的認知，同時亦會出現情況，觀點被多重認同下，「我執」便牢不可破。不止排他性增強，人與人之間的對立，令撕裂衝突加劇。大家不妨搜尋「信息繭房」及「回音室效應」，便取得當中奧妙。

　　為了謀生經營，苦苦追求演算法；自問有沒有成為推手？不自覺是當中的一份子，令這個共振威力更大。創業前便立下理念，其中一點是「取之有道」。接近演算法帶來可觀性收益，同時撫心自問，即使不是那麼偉大自帶使命感，作為人類的一份子，身份及角色應重新定義嗎？

李珊珊

李珊珊 - 按讚與留言 | 珊珊來辭
　　今天在Facebook發文，發現沒有顯示按讚數量，而是特意按進去，才看到涉及的人數、用戶，便想起日前公布2026年2月10日，將停用「按讚」及「留言」外掛工具。看來為用家開啟適應期，免受一刀切帶來痛感。 　　這麼標誌性的藍色手指公，將離開其公司及我們的生活，又見證一個時代的結束。引用報道所說：「全球隱私法規升級、瀏覽器限制第三方追蹤、網頁標準改變，舊式插件的使用率逐年下滑……」這個決策，
2025-11-21 02:00 HKT
珊珊來辭
李珊珊 - 實況綜藝 | 珊珊來辭
　　業界反映電影市道，進入冰點狀態，然而我們並不孤單的。除了印度Bollywood，各大地區影業，被串流平台衝擊下，大收的作品比往昔驟減，票房收入下滑。即使南韓歌、影、視衝出國際，可是電影票房大不如前。 　　樂壇上，眼見是風光的。特別是權志龍回歸，讓K-POP橫掃全球，引來外國關注。綜藝方面，如真人實況節目《我家的熊孩子》、《Running Man》、《超人回來了》這類型的製作，前後帶領業界
2025-11-07 02:00 HKT
珊珊來辭