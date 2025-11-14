李珊珊 - 傻子共振 | 珊珊來辭

自家經營的自媒體，在個去兩個月，所顯示的數據，出現大規模震動。大半數同業被受影響叫苦連天，而「演算法」這個名詞，就是關鍵之處，人人想盡辦法如何接近，並且各施各法找回消失的流量。



當然有留意事態發展，特別是《三坐山》的節目，不能歸納為個性化，早已注定未能受惠於此。現在還要作出調動，難免被波及並作出抉擇。我們着手如何破局之時，並遊走互聯網收集行家對這次的調整，有何想法、心得。



雖則終究找不到結論的，可是在尋找的過程，有意想不到收穫；對於經營的理念、作風更加鞏固。特別是對「傻子共振」現象，因身份的轉變，對自身有所要求。其實這個「產物」非互聯網絡世界誕生，早在上世紀50年代，社會學家分析在群體裏，個體為獲得認同產生從眾效應。只是互聯網絡成為生活必需品，共振情況來得嚴峻，人人都受到牽連。



在演算法的推送下，打開電腦、手機瀏覽，便會投「我」所好，顯示曾經搜尋，及常看的信息。好處是找到「志同道合」，並深化個人喜惡的認知，同時亦會出現情況，觀點被多重認同下，「我執」便牢不可破。不止排他性增強，人與人之間的對立，令撕裂衝突加劇。大家不妨搜尋「信息繭房」及「回音室效應」，便取得當中奧妙。



為了謀生經營，苦苦追求演算法；自問有沒有成為推手？不自覺是當中的一份子，令這個共振威力更大。創業前便立下理念，其中一點是「取之有道」。接近演算法帶來可觀性收益，同時撫心自問，即使不是那麼偉大自帶使命感，作為人類的一份子，身份及角色應重新定義嗎？



李珊珊