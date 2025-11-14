Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

頭條戲場 - 《營救飛虎》劉浩良×章彥琦 為抗戰片搵到出口 | 頭條戲場

頭條戲場
頭條戲場
頭條戲場
2025-11-14 02:00 HKT
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

　　由劉浩良執導、章彥琦等新一代編劇的主旋律電影《營救飛虎》，導演認為抗戰題材作品多是嚴肅正劇，或是「抗日神劇」充斥手撕鬼子般的誇張情節；他形容《營救飛虎》是此類型片的突破口，既有港式幽默又不失寫實。（上映中） 撰文︰華朗   攝影︰朱彥偉  場地提供：譚廣源

　　《營救飛虎》由劉浩良、譚廣源、新一代編劇章彥琦（Ashley）、凌偉駿等撰寫劇本，故事改編自第二次世界大戰時期，東江縱隊港九大隊（成員包括王丹妮、伍允龍等）與潛伏在日本人身邊的韓庚，營救美軍「飛虎隊」飛行員事件。劉浩良稱︰「抗戰可以有另一種拍攝手法，例如《一個快樂的傳說》，例如Quentin Tarantino執導的《希摩撞正殺人狂》與《陽光兔仔兵》，我嘗試把港式幽默、動作融入抗戰電影中。」

「畀條生路行吓！」

　　劉導曾是編劇家協會會長，他說︰「記得影大合照時，Ashley就站在我旁邊，我倆就是這樣認識的。」Ashley是《邊緣人》導演章國明的女兒，《救殭清道夫》、《一秒拳王》等出自其手，她擅長寫人、寫群戲，她說︰「《營救飛虎》港九大隊裏懂英文的人不多，他們仍試圖與美軍飛行員溝通，建立情感、信任。」同時鬧出不少語言笑話。而劉導承認不擅長描寫抗戰中的沉重、傷痛與慘烈場面，他補充︰「港九大隊帶着這名外國人，並非展開激烈戰鬥，而是在山中搵出路、躲藏。我親自去過黃大仙的山洞、鑽石山、獅子山等，看當年游擊隊行跡。」該片重點不是「殺出去」而是「怎樣活下去」，「疫情時、疫情後人們渴望搵到一條生路，戲中人物面對三年零八個月抗戰，艱難地尋找出路，這種情感與當下觀眾的心境呼應，加強時代感。」

　　《營救飛虎》是劉導第3齣自編自導的影片，「反差」是其作品特色，「我們設計了一名小朋友角色，該人物參考了歷史上游擊隊中常見的交通員，負責傳遞情報。小朋友身處戰場，形成強烈對比。」還有王丹妮的角色，「在抗戰時期，英軍留下的Lee-Enfield長槍非常重要，又長又重，我們需要一位能駕馭這把槍的女演員。」劉導形容王丹妮是「全中國最高的女演員」。

頭條戲場

王丹妮因生得夠高而拿下角色。
王丹妮因生得夠高而拿下角色。
伍允龍是動作擔當。
伍允龍是動作擔當。
劉導為拍《營救飛虎》行勻香港幾座山。
劉導為拍《營救飛虎》行勻香港幾座山。
Ashley是《邊緣人》導演章國明的女兒。
Ashley是《邊緣人》導演章國明的女兒。
Mitchell Hoog演美軍「飛虎隊」飛行員。
Mitchell Hoog演美軍「飛虎隊」飛行員。
韓庚潛伏在日本人身邊，伺機而動。
韓庚潛伏在日本人身邊，伺機而動。
最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
路斯明與許瑞奇的角色，個性屬一冷一熱。
頭條戲場 - 《好孩子》做伴侶 要學路斯明 | 頭條戲場
新加坡從《男兒王》到《好孩子》相隔5年，才再有LGBT題材電影。變裝文化在當地是相對冷門的職業，屬一門表演，包括棟篤笑環節。該片卻沒有聚焦小眾受霸凌的遭遇，而是反映主人翁內心世界的照顧者之歌。而最觸動筆者的人，叫路斯明。（上映中）撰文︰華朗 《好孩子》中的「好」字，甚有意思，拆開就是「女」與「子」。新加坡新一代演員許瑞奇扮演變裝皇后阿好，像雌雄同體，有女性的細心，同時藏有男性的剛陽。在失智母
2025-11-21 02:00 HKT
頭條戲場
對李相日來說，《霸王別姬》對他的影響很深。
頭條戲場 - 比起賣座更想得到共鳴 《國寶》導演李相日難忘張國榮的美 | 頭條戲場
由日本兩名國寶級美男吉澤亮及橫濱流星主演的歌舞伎電影《國寶》，於日本打破多項票房紀錄。該片導演李相日近日來港，接受傳媒訪問時指，比起賣座更希望得到共鳴。提到港產片，李相日更稱精神上受《霸王別姬》影響。 文、攝：Y.Y 曾執導《惡人》、《怒》等叫好叫座日本片的李相日，近日為《國寶》來港宣傳，該片主題圍繞日本傳統文化歌舞伎，描述吉澤亮及橫濱流星兩名歌舞伎演員的一生，拍攝難度相當高，提到為何會拍歌
2025-11-07 02:00 HKT
頭條戲場