頭條戲場 - 《營救飛虎》劉浩良×章彥琦 為抗戰片搵到出口 | 頭條戲場

由劉浩良執導、章彥琦等新一代編劇的主旋律電影《營救飛虎》，導演認為抗戰題材作品多是嚴肅正劇，或是「抗日神劇」充斥手撕鬼子般的誇張情節；他形容《營救飛虎》是此類型片的突破口，既有港式幽默又不失寫實。（上映中） 撰文︰華朗 攝影︰朱彥偉 場地提供：譚廣源

《營救飛虎》由劉浩良、譚廣源、新一代編劇章彥琦（Ashley）、凌偉駿等撰寫劇本，故事改編自第二次世界大戰時期，東江縱隊港九大隊（成員包括王丹妮、伍允龍等）與潛伏在日本人身邊的韓庚，營救美軍「飛虎隊」飛行員事件。劉浩良稱︰「抗戰可以有另一種拍攝手法，例如《一個快樂的傳說》，例如Quentin Tarantino執導的《希摩撞正殺人狂》與《陽光兔仔兵》，我嘗試把港式幽默、動作融入抗戰電影中。」

「畀條生路行吓！」

劉導曾是編劇家協會會長，他說︰「記得影大合照時，Ashley就站在我旁邊，我倆就是這樣認識的。」Ashley是《邊緣人》導演章國明的女兒，《救殭清道夫》、《一秒拳王》等出自其手，她擅長寫人、寫群戲，她說︰「《營救飛虎》港九大隊裏懂英文的人不多，他們仍試圖與美軍飛行員溝通，建立情感、信任。」同時鬧出不少語言笑話。而劉導承認不擅長描寫抗戰中的沉重、傷痛與慘烈場面，他補充︰「港九大隊帶着這名外國人，並非展開激烈戰鬥，而是在山中搵出路、躲藏。我親自去過黃大仙的山洞、鑽石山、獅子山等，看當年游擊隊行跡。」該片重點不是「殺出去」而是「怎樣活下去」，「疫情時、疫情後人們渴望搵到一條生路，戲中人物面對三年零八個月抗戰，艱難地尋找出路，這種情感與當下觀眾的心境呼應，加強時代感。」

《營救飛虎》是劉導第3齣自編自導的影片，「反差」是其作品特色，「我們設計了一名小朋友角色，該人物參考了歷史上游擊隊中常見的交通員，負責傳遞情報。小朋友身處戰場，形成強烈對比。」還有王丹妮的角色，「在抗戰時期，英軍留下的Lee-Enfield長槍非常重要，又長又重，我們需要一位能駕馭這把槍的女演員。」劉導形容王丹妮是「全中國最高的女演員」。

頭條戲場

王丹妮因生得夠高而拿下角色。

伍允龍是動作擔當。

劉導為拍《營救飛虎》行勻香港幾座山。

Ashley是《邊緣人》導演章國明的女兒。

Mitchell Hoog演美軍「飛虎隊」飛行員。