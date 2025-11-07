李珊珊 - 實況綜藝 | 珊珊來辭

業界反映電影市道，進入冰點狀態，然而我們並不孤單的。除了印度Bollywood，各大地區影業，被串流平台衝擊下，大收的作品比往昔驟減，票房收入下滑。即使南韓歌、影、視衝出國際，可是電影票房大不如前。



樂壇上，眼見是風光的。特別是權志龍回歸，讓K-POP橫掃全球，引來外國關注。綜藝方面，如真人實況節目《我家的熊孩子》、《Running Man》、《超人回來了》這類型的製作，前後帶領業界接近20年。或許觀眾疲累了，收視大不如前，同時另一種型式崛起。



2023年播出的《體能之巔：百人大挑戰》，確實帶來驚艷，接納其中的不足。例如參與人數眾多，播放決勝過程，重覆導致冗長，令觀眾叫悶。還好邀請的名人、專業人士，及每場比賽的設計、規則，可說耳目一新，令追看性十足；開啟此類型的綜藝大門。



隨後2024年有《黑白大廚：料理階級大戰》及《體能之巔：百人大挑戰2 - 地下之戰》的出現。前者不止捧紅兩位評判，沒有贏取冠軍的參賽者，主理餐廳訂枱的名單，等候一年半載生意興隆！製作上，也是相同的問題，參賽者眾多之下，如何在剪接下工夫，又是一大難題的。而後者未能改善相關情況，我便失去興趣。



沒想到製作單位再接再厲，剛剛推出《體能之巔：亞洲大挑戰》。這回比之前兩季好看多了！賽制上精心設計，使團體對戰相當精彩，兼且亞洲各國代表，使命感驅使十分賣力，並解決兩季存在冷場問題。現在Netflix先上架6集，跟着11月11日再全數釋出；我一定繼續收看。另外，美妝界加入分一杯羹，名為《Just Make Up》的對決，亦必定觀賞。



李珊珊