Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 實況綜藝 | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
2025-11-07 02:00 HKT
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

　　業界反映電影市道，進入冰點狀態，然而我們並不孤單的。除了印度Bollywood，各大地區影業，被串流平台衝擊下，大收的作品比往昔驟減，票房收入下滑。即使南韓歌、影、視衝出國際，可是電影票房大不如前。

　　樂壇上，眼見是風光的。特別是權志龍回歸，讓K-POP橫掃全球，引來外國關注。綜藝方面，如真人實況節目《我家的熊孩子》、《Running Man》、《超人回來了》這類型的製作，前後帶領業界接近20年。或許觀眾疲累了，收視大不如前，同時另一種型式崛起。

　　2023年播出的《體能之巔：百人大挑戰》，確實帶來驚艷，接納其中的不足。例如參與人數眾多，播放決勝過程，重覆導致冗長，令觀眾叫悶。還好邀請的名人、專業人士，及每場比賽的設計、規則，可說耳目一新，令追看性十足；開啟此類型的綜藝大門。

　　隨後2024年有《黑白大廚：料理階級大戰》及《體能之巔：百人大挑戰2 - 地下之戰》的出現。前者不止捧紅兩位評判，沒有贏取冠軍的參賽者，主理餐廳訂枱的名單，等候一年半載生意興隆！製作上，也是相同的問題，參賽者眾多之下，如何在剪接下工夫，又是一大難題的。而後者未能改善相關情況，我便失去興趣。

　　沒想到製作單位再接再厲，剛剛推出《體能之巔：亞洲大挑戰》。這回比之前兩季好看多了！賽制上精心設計，使團體對戰相當精彩，兼且亞洲各國代表，使命感驅使十分賣力，並解決兩季存在冷場問題。現在Netflix先上架6集，跟着11月11日再全數釋出；我一定繼續收看。另外，美妝界加入分一杯羹，名為《Just Make Up》的對決，亦必定觀賞。

李珊珊

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
李珊珊 - 傻子共振 | 珊珊來辭
　　自家經營的自媒體，在個去兩個月，所顯示的數據，出現大規模震動。大半數同業被受影響叫苦連天，而「演算法」這個名詞，就是關鍵之處，人人想盡辦法如何接近，並且各施各法找回消失的流量。 　　當然有留意事態發展，特別是《三坐山》的節目，不能歸納為個性化，早已注定未能受惠於此。現在還要作出調動，難免被波及並作出抉擇。我們着手如何破局之時，並遊走互聯網收集行家對這次的調整，有何想法、心得。 　　
2025-11-14 02:00 HKT
珊珊來辭
李珊珊 - 小玩家之歌 | 珊珊來辭
　　導演Edward Berger過去兩年的出品有《西線無戰事》及《教宗選戰》，質量實而不華，屬水準之上。今趟執導改編小說《小玩家之歌》，再配上其他誘因、元素，這片上架便即時觀賞！ 　　大家不要誤會，以「實而不華」形容，意指是鏡頭上，所呈現出來的種種。特別是這次拍攝背景，在澳門賭場的五光十色之下，容易惹人誤解是詞不達意。其實所指的是，導演對故事、人性的刻劃，再配上扎實的功底，跟觀眾說一場動人
2025-10-31 02:00 HKT
珊珊來辭