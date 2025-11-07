頭條戲場 - 以兒童繪本畫風呈現輪迴主題 《世外》導演Tommy︰睇餸食飯 | 頭條戲場

香港製造的動畫電影《世外》由Tommy（吳啓忠）執導，他是點五製作創辦人，乃本土動畫界重要人物，擅長2D/3D混合風格、動作描繪與MV製作。知名作品有江𤒹生（AK）《信之卷》MV，YouTube點擊逾350萬；RubberBand《每道微小》MV與方皓玟《漫漫碎》MV等。《世外》是該團隊的第一齣長片，票房已破600萬，有口皆碑，他深信︰「不一定要燃燒製作經費才能取悅觀眾。」（上映中） 撰文︰華朗



奇幻動畫片《世外》以西條奈加的小說《千年鬼》為藍本擴展故事，深化生死輪迴與情感執念主題，描述鬼差「小鬼」幫助已故「小妹」控制憤怒，避免「鬼之芽」爆發，輪迴成「人鬼」為禍人間。Tommy表示︰「小說是基礎，同時加入許多我跟監製與編劇（楊寶文）的想法，增加了一些人物，是嶄新演繹。」如何形容《世外》簡單化畫風？「似兒童繪本，我們探討生死輪迴主題，不想畫面太沉重，反而想有童真、赤子之心之感。這種繪畫方法在短片時沒大問題，但去到長片，就發覺局限了某些情緒變化，角色沒眼白，其表情的變化沒有那麼明顯，故我們借助分鏡去呈現。」



「我哋唔係做緊《鬼滅》」



長達7年的製作中，困難處處，Tommy形容︰「我只製作過廣告、短片。這次像重新學習，我實在沒有這種上百人的製作經驗，在制度、品質監控上花了巨大力氣；另要面對時間管控，分鏡、對白常要調整，也要不斷刪減情節。」製作資金未算充足，「以往的經驗令我明白『睇餸食飯』這概念。我視製作預算是遊戲規則，沒採用創新技術，不會追求製作《鬼滅之刃》『動作向』作品。」他以往甚麼都看，「但在製作《世外》時開啟了『自我保護機制』，較少看動畫，看到別人那麼強勁的作品就會很大壓力。當時我仍有睇戲，看真人電影較多，我近年最愛《祖孽》，動畫就是《膽大黨》，它的分鏡超強，既慳budget又達到加乘效果，令我知道不一定每次都要燃燒製作經費才能取悅觀眾。」



《世外》以本地動畫師為主，「始終香港動畫業未成熟，人才不足，沒辦法複製外國動畫工業流程。我們每名動畫師身兼幾職，靠這種一人負責多件事項的模式撐起來。」Tommy亦有外求，「製作期間處於全球封城階段，我們建立網上製作系統，把不同工序大批量的分散出去，向不同技術人員尋求協助，例如找了許多漫畫師去協助我們製作動畫構圖，同時跟不同國家的動畫師緊密地溝通。」



《膽大黨》重複使用此畫面，是動畫製作「聰明」的地方，慳錢慳時間。

AK江𤒹生《信之卷》MV，熱血日漫風融入香港街頭元素。

「世外」就是人死後，在輪迴到下一世前到達的地方。

《世外》人物有許多負面情緒，「鬼之芽」一旦爆發，「人鬼」就會為禍人間。