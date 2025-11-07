頭條戲場 - 比起賣座更想得到共鳴 《國寶》導演李相日難忘張國榮的美 | 頭條戲場

由日本兩名國寶級美男吉澤亮及橫濱流星主演的歌舞伎電影《國寶》，於日本打破多項票房紀錄。該片導演李相日近日來港，接受傳媒訪問時指，比起賣座更希望得到共鳴。提到港產片，李相日更稱精神上受《霸王別姬》影響。 文、攝：Y.Y



曾執導《惡人》、《怒》等叫好叫座日本片的李相日，近日為《國寶》來港宣傳，該片主題圍繞日本傳統文化歌舞伎，描述吉澤亮及橫濱流星兩名歌舞伎演員的一生，拍攝難度相當高，提到為何會拍歌舞伎電影？李相日說得相當「玄」，他說：「覺得這是我的宿命」，並稱拍攝《惡人》時已經與作家吉田修一提到想拍歌舞伎電影，吉田花上3年時間去觀察歌舞伎舞台生活，最終寫成著作《國寶》，李相日表示：「我感到不是自己選拍，而是被選中去拍，亦感到很光榮。」



大讚渡邊謙演技震撼



吉澤及橫濱扮演歌舞伎中的「女形」（女性角色），李相日稱吉澤花了年半時間，橫濱則花了約1年3個月接受歌舞伎特訓，他稱二人也是當今日本重要的演員，在片中跨越演技好與壞的限界，表現出角色的人性，與角色有很多共通點。例如吉澤有種深不見底的感覺，橫濱則充滿活力及情感。



除了兩男主角，《國寶》中更有眾多超班演員，包括渡邊謙、永瀨正敏、寺島忍等等，李相日難忘渡邊謙在醫院中的一場戲，只是一句對白，其演技令他感到震撼。提到《國寶》有沒有受張國榮主演的《霸王別姬》影響？李相日指，他在學生時代，正想選擇走電影的道路時，看到《霸王別姬》被深深打動，一直難忘張國榮在電影中的美態，在精神上一直有受到該片影響，但對《國寶》是否有直接影響就很難說。



日籍韓裔的李相日，曾表示自己與日本人有着不同的觀點，他笑言當時說得過了火，但因文化背景不同，在多方面也會有不同視點，但他最着重人與人之間的故事，作品當然越多人看越好，但比起賣座，更望獲得觀眾共鳴。對於代表日本出戰奧斯卡最佳國際電影，他稱：「奧斯卡或者荷里活都是我沒有踏足過的領域，《國寶》描述一個神聖的地方，荷里活也是電影界一個非常重要的地方，所以我期待知道外國演員如何走自己的路，有沒有跟這電影重疊之處？他們會如何去感受這部電影？」



吉澤亮扮演的主角喜久雄，李相日指是個你以為能了解他，卻永遠捉不住的人。

李相日認為吉澤亮（左）及橫濱流星與片中角色有很多共通點。

吉澤亮及橫濱流星花上年多時間接受特訓，學習做歌舞伎。

李相日表示對渡邊謙的演技感到震撼。

李相日表示喜歡香港電影，包括《花樣年華》及《少年的你》。