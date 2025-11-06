葉念琛 - 串流觀影 | 影迷情琛

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉念琛
2025-11-06 02:00 HKT
　　最近忙於舞台劇《鱷魚之吻》的演出事宜，沒時間上電影院，反而在串流平台看了幾部影片，每部也可堪討論，不吐不快。

　　1）《小人物之歌》：本片導演愛德華伯格前作《教宗選戰》拍得沉穩低調而戲味濃郁，是我的心頭愛之餘，更在去年奧斯卡大出風頭。但今次在《小》片裏，伯格卻意想不到風格突變。故事以澳門這個浮華賭城為背景，男主角哥連法路飾演的病態賭徒，因為不能自拔的賭癮令到自己危機四伏。電影大量超現實和意識流的敘事手法令人眼花撩亂，可是結果只有花巧沒有真情，像一段又一段失控又沒法收拾的MV片段。電影有幾位香港演員陳法拉、葉德嫻和黃秋生等跨刀演出，可是表現皆並未能讓觀眾留下深刻印象，確實可惜。

　　2）《天命地數》：黑人導演史碧克李和影帝丹素華盛頓這對老拍檔再度合作，電影改編自日本大師黑澤明的經典作《天國與地獄》，原版是綁架電影的開山之作，節奏明快緊張刺激，但這部新版偏偏拍得沒神沒氣，導演嘗試沿襲原版對階級和貧富的控訴，但出來效果始終蒼白無力，最重要是戲肉的綁架和交贖金等橋段，絕對比不上舊版的精心設計，華盛頓的演技在本片中更加有退步跡象。

　　3）《傳奇大師：馬田史高西斯》：一連5集，是目前為止最詳盡講述史高斯電影生涯的紀錄片。片中有大量珍貴片段和史高西斯合作過演員的詳盡訪問，資料無疑豐富紛陳，卻嫌太過流水賬地介紹史高西斯的人生種種，反而欠缺描述大師對電影的深刻體會和反思。作為他的影迷，看完還是有種意猶未盡的失落。

著名電影編劇及導演
葉念琛

