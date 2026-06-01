海洋公園 - 海洋公園研究揭海豚社交奧秘 | 逆瀕行動 - Mission R

海洋公園的護理員不時為動物提供似是玩具的「環境豐容物」，令牠們生活豐富多變，展現天性。公園的科研團隊更製作了一系列環境豐容物，讓海豚可一起「玩」。

印度太平洋樽鼻海豚是群居動物，會合作覓食、抵禦天敵及繁衍後代。為對此有更深入了解，公園展開逾十年的研究，觀察牠們的合作行為。研究員以PVC喉管特製一些裝置，放入魚類及冰塊，以附有繩索的蓋子蓋住喉管。海豚需要合作，同時拉動末端的繩索，才能打開裝置取得食物。為確保海豚展現自主行為，團隊會確保牠們已吃完「正餐」，並不會在途中給予指導或獎勵。

團隊發現海豚不但能兩隻一組地合作，亦能三隻甚至四隻共同打開裝置，是首次紀錄到可供多隻海豚共同參與的環境豐容物。牠們對拍擋更有偏好，某些組合較合拍，而雄性間的合作程度較高。當成員出現改變，如有新海豚加入，合作度會短暫下降，但其後會回升。這些資訊有助生物學家更了解海豚的社會結構。團隊不時招募實習生，至今已讓逾三百名本地及海外學生參與研究，培育不少相關人才。

此外，即使海豚已吃光裝置內的點心，仍一起抓着裝置同步游泳，是以往從未觀察到的行為，團隊稱之為「合作玩耍」。他們認為這反映了海豚的正向心理狀態，深入研究後，發現海豚參與相關研究當天，會展現更多積極社交行為，護理員因此經常採用這套裝置提升海豚的動物福利。

上述部分科研工作於高峰樂園的「海洋哺乳動物繁殖及研究中心」進行，下次到訪海洋公園，不妨到此近距離觀察海豚，認識這些獨特的動物。

參考資料：

Matrai, E. (2024). Experiments with a set of cooperative enrichment devices used by groups of Indo-Pacific bottlenose dolphins. Biologia Futura, 75(2), 193–197. https://doi.org/10.1007/s42977-024-00218-2



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