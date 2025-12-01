海洋公園 – 海洋公園與下一代攜手 延續綠海龜「逆瀕」奇蹟 | 逆瀕行動 - Mission R

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

保育界近日傳來喜訊，在國際自然保護聯盟的瀕危物種紅色名錄中，綠海龜正式由「瀕危」降級至「無危」！過去數十年，綠海龜面臨非法貿易、棲息地破壞等威脅，現在成功「逆轉瀕危」，是全球多年保育工作的重要里程碑。海洋公園與漁農自然護理署合作逾二十載，至今成功拯救、療養並放歸近80隻綠海龜，更與國際組織交流護理及醫療技術，為保育工作注入重要力量。

海洋公園也積極教育下一代保護海洋，園内近年成立香港海洋生物救護及教育中心，是學生進行體驗式學習的理想場地。學生能在教育活動中認識綠海龜等本地物種，也會研究擱淺個案，嘗試分析解剖報告及電腦掃描圖片，了解海洋生物在野外會遭遇的危機。教育團隊亦會介紹中心内的先進設備，加深學生對海洋生物救援及研究工作的認識，啟發他們思考未來投身相關事業的可能性，有助學生進行生涯規劃。

為推動學界保育，海洋公園於2023年成立「海洋公園保育聯盟」，並連繫了超過700間學校的學生組成「海馬同學會」，鼓勵成員在校内提倡保育。在本月初舉辦的綠海龜工作坊中，幼稚園學生成員探訪了於後勤設施療養多年的綠海龜，建立對海洋生物的同理心。中小學生成員則與海洋生物學家及海龜護理員對話，探討相關政策，累積實用的保育知識。

綠海龜的成功案例印證了保育需要持之以恆。海洋公園會舉辦更多保育教育活動，培育未來保育人才，同時鼓勵大衆攜手減少海洋污染，實踐綠色生活，例如減少使用即棄塑膠產品、妥善回收塑膠垃圾，讓保育的成果得以代代承傳。
 

