教達人 - 大專生開發手語翻譯系統 以AI推進傷健共融 | 教學「無間」

現時全港有逾4.8萬人聽覺有困難，但專業手語翻譯員卻為數不多，服務嚴重不足。儘管助聽器或人工耳蝸等助聽設備日益普及，手語仍是許多聽障人士的「母語」，是他們日常溝通的重要橋樑。手語翻譯資源短缺，使他們在教育、醫療、就業等方面面臨重重障礙。



為解決這一難題，香港資訊科技學院（HKIIT）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程的學生團隊，成功研發出「多國語言語音輸入AI全球手語實時翻譯員」系統。這套結合人工智能（AI）與雲端技術的創新系統，可將語音或文字即時轉換成手語影片，促進健聽人士與聽障人士之間的無障礙溝通。



系統操作簡單，使用者輸入文字、進行語音錄製或上載音訊檔案後，AI便會自動分析語句關鍵詞，從美國手語資料庫中匹配對應詞彙片段，經動畫化處理後生成流暢而準確的手語影片，顯著提升聽障人士的理解效率與溝通體驗。團隊特別邀請語橋社資、香港聾人福利促進會等機構參與測試，獲得一致好評。



這項創新發明不僅獲市場認可，更在多個比賽中脫穎而出，先後獲第七屆大灣區STEAM卓越獎（香港）大專大學組人工智能主題金獎、海峽兩岸暨港澳地區大學生電腦創新作品賽一等獎，以及香港資訊及通訊科技獎學生創新（大專及高等教育）優異證書等殊榮。



科技正逐步打破語言隔閡，搭建理解與尊重的溝通橋樑。當溝通不再受限，社會將更接近傷健共融的未來。



教達人