Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 大專生開發手語翻譯系統 以AI推進傷健共融 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　現時全港有逾4.8萬人聽覺有困難，但專業手語翻譯員卻為數不多，服務嚴重不足。儘管助聽器或人工耳蝸等助聽設備日益普及，手語仍是許多聽障人士的「母語」，是他們日常溝通的重要橋樑。手語翻譯資源短缺，使他們在教育、醫療、就業等方面面臨重重障礙。

　　為解決這一難題，香港資訊科技學院（HKIIT）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程的學生團隊，成功研發出「多國語言語音輸入AI全球手語實時翻譯員」系統。這套結合人工智能（AI）與雲端技術的創新系統，可將語音或文字即時轉換成手語影片，促進健聽人士與聽障人士之間的無障礙溝通。

　　系統操作簡單，使用者輸入文字、進行語音錄製或上載音訊檔案後，AI便會自動分析語句關鍵詞，從美國手語資料庫中匹配對應詞彙片段，經動畫化處理後生成流暢而準確的手語影片，顯著提升聽障人士的理解效率與溝通體驗。團隊特別邀請語橋社資、香港聾人福利促進會等機構參與測試，獲得一致好評。

　　這項創新發明不僅獲市場認可，更在多個比賽中脫穎而出，先後獲第七屆大灣區STEAM卓越獎（香港）大專大學組人工智能主題金獎、海峽兩岸暨港澳地區大學生電腦創新作品賽一等獎，以及香港資訊及通訊科技獎學生創新（大專及高等教育）優異證書等殊榮。

　　科技正逐步打破語言隔閡，搭建理解與尊重的溝通橋樑。當溝通不再受限，社會將更接近傷健共融的未來。

教達人

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
VTC主辦的第二屆「粵港澳大灣區國際青年技能邀請賽」日前圓滿落幕，香港選手表現出色，展現職專教育的成效。
教達人 - 香港選手揚威大灣區技能賽 印證本港職專教育成果 | 教學「無間」
　　為鼓勵青年把握粵港澳大灣區發展機遇，本港政府推出「大灣區青年就業計劃」等措施，支持企業聘用本港青年到大灣區城市工作，促進人才交流，助力青年實現事業發展。隨着大灣區融合發展加快，各行各業對具備專業技能的人才需求日益殷切。因此，提升本地學生的專業技能，使他們能夠把握國家發展帶來的機遇，成為發展職專教育的重要課題。 　　作為全港最具規模的職專教育機構，職業訓練局（VTC）舉辦「粵港澳大灣區國際
2025-11-17 02:00 HKT
教學「無間」