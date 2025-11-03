海洋公園 – 保育教育新示範 威威村莊讓訪客在歡笑中學習 | 逆瀕行動 - Mission R

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園
2025-11-03
教育 專欄
海洋公園有一條「威威村莊」？這不是隱世村落，而是一個充滿活力與溫度的團隊。這群「村民」組成大家庭，穿上專屬服飾，每日熱情地與訪客互動，營造氣氛。除了拉近人與人之間的距離，亦把保育知識化成有趣體驗，讓學習變得生動又難忘。

今年11月13日是「國際動物園暨水族館教育者日」，強調教育是推動自然保育的關鍵。海洋公園作為「國際動物園教育者協會」逾20年的成員，一直提供各種教育資源與活動，威威村莊正是其中重要一環，每天有數十名村民駐守園内各個展館，傳遞保育訊息。放眼各地的動物園或水族館，也難得一見這樣的全天候團隊。 

威威村莊的創意活現於展品設計及活動中。例如為了提升訪客對海洋生態的興趣，他們在「海洋奇觀」增設多項互動裝置，展現海底的色彩與聲響。當要介紹大熊貓的飲食習慣，他們就讓訪客親手製作大熊貓的美食，亦會用其糞便造紙。全新的「小種籽童盟 – 沙漠篇」帶領親子認識狐獴，邊玩邊探索其生存秘訣，又激發創意和五感發展。村民也不時舉辦手工藝、攤位遊戲等特備節目，讓園內充滿驚喜。

對村民來說，最開心的時刻莫過於看到訪客玩得投入。當小朋友報以真摯笑容、家長送上鼓勵，他們都覺得很窩心。以人為本的態度，讓威威村莊屢獲香港優質顧客服務協會頒發不同獎項。村民更與本地機構合作，為青年提供實習機會，他們不僅學到動物知識，也從村民身上體會到如何寓教於樂，培養自信與溝通能力。

想了解威威村莊的動態，不妨追蹤他們的 IG（＠whiskers.village），發掘海洋公園更多有趣好玩的事！
 

「海洋減塑創新挑戰賽」鼓勵中學生構思解決方案。
海洋公園 – 海洋公園連繫青年智囊 啟迪走塑新思維 | 逆瀕行動 - Mission R
塑膠污染近年愈見嚴峻，全球各地都設法解決。相信大家也曾在海邊看見垃圾，除了日常的回收，該如何應對塑膠問題？ 由香港海洋公園主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會『拾塑行動』教育計劃」，正與不同機構攜手進行走塑挑戰。計劃與Clean Waterways Initiative（潔淨水域行動）合作並出動太陽能淨港船，清理本港多個避風塘，自去年四月起已清除逾52噸垃圾。 要扭轉塑膠污染的局
2025-11-17
海洋公園 – 黃金導賞員計劃 海洋公園支持退休人士投身保育教育 | 逆瀕行動 - Mission R
大家遊覽海洋公園時，可能常有「十萬個為甚麼」：為甚麼狐獴要四處張望？怎樣分辨雌雄的鯊魚？正和盈盈玩的是加加還是得得？這些問題其實通通都能從展館內的「黃金導賞員」得到解答。 海洋公園自2016年起，與黃金時代基金會合辦「黃金導賞員計劃」，至今支持超過90位退休及半退休人士，讓他們有機會以義工方式參與保育教育工作。他們活躍於園內不同展館，以兩文三語向遊客分享動物知識，主持保育攤位遊戲，又會到園外
2025-10-20
