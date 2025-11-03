海洋公園 – 保育教育新示範 威威村莊讓訪客在歡笑中學習 | 逆瀕行動 - Mission R

海洋公園有一條「威威村莊」？這不是隱世村落，而是一個充滿活力與溫度的團隊。這群「村民」組成大家庭，穿上專屬服飾，每日熱情地與訪客互動，營造氣氛。除了拉近人與人之間的距離，亦把保育知識化成有趣體驗，讓學習變得生動又難忘。

今年11月13日是「國際動物園暨水族館教育者日」，強調教育是推動自然保育的關鍵。海洋公園作為「國際動物園教育者協會」逾20年的成員，一直提供各種教育資源與活動，威威村莊正是其中重要一環，每天有數十名村民駐守園内各個展館，傳遞保育訊息。放眼各地的動物園或水族館，也難得一見這樣的全天候團隊。

威威村莊的創意活現於展品設計及活動中。例如為了提升訪客對海洋生態的興趣，他們在「海洋奇觀」增設多項互動裝置，展現海底的色彩與聲響。當要介紹大熊貓的飲食習慣，他們就讓訪客親手製作大熊貓的美食，亦會用其糞便造紙。全新的「小種籽童盟 – 沙漠篇」帶領親子認識狐獴，邊玩邊探索其生存秘訣，又激發創意和五感發展。村民也不時舉辦手工藝、攤位遊戲等特備節目，讓園內充滿驚喜。

對村民來說，最開心的時刻莫過於看到訪客玩得投入。當小朋友報以真摯笑容、家長送上鼓勵，他們都覺得很窩心。以人為本的態度，讓威威村莊屢獲香港優質顧客服務協會頒發不同獎項。村民更與本地機構合作，為青年提供實習機會，他們不僅學到動物知識，也從村民身上體會到如何寓教於樂，培養自信與溝通能力。

想了解威威村莊的動態，不妨追蹤他們的 IG（＠whiskers.village），發掘海洋公園更多有趣好玩的事！

