教達人 - 從封面到聲音 香港流行設計的時代對話 | 教學「無間」

近年，香港掀起一股懷舊熱潮，從公屋情懷到金曲經典，無不牽動港人的集體回憶。有調查指出，中國內地遊客選擇旅遊目的地時，最重視「當地歷史文化的豐富性和獨特性」，反映這股懷舊風潮不僅是本地情懷的體現，更成為吸引遊客的重要元素，為香港旅遊業帶來新的機遇。



香港知專設計學院（HKDI）敏銳地捕捉到這股懷舊情懷，聯同視聽品牌Bang & Olufsen及香港專業攝影師公會攜手舉辦「時代留聲：樂壇聲影經典重現攝影展」，帶領觀眾重返香港樂壇光芒四射的黃金歲月。展覽匯聚5位見證香港樂壇80至千禧年代變遷的攝影大師的原作，包括罕見的唱片封面原稿照片及珍貴的孤本展品，透過菲林時代的原始影像，重現張國榮、梅艷芳等多位傳奇歌手的舞台風采，娓娓道來每張經典唱片封面背後的創作故事。現場特設「聲畫同步」區域，讓觀眾在欣賞攝影作品的同時，能沉浸於相應年代的經典金曲，展開一場「視聽交織」的時光之旅。



值得一提的是，HKDI時裝及形象設計學系更於校內舉辦「經典重現—唱片封面」比賽，鼓勵學生以不同年代的經典唱片為靈感，運用當代設計語言重新演繹封面視覺，為展覽注入年輕創意能量。「時代留聲」展覽不僅是一場視覺與聽覺的體驗，更是一場對香港樂壇黃金時代的致敬。展覽於即日起至11月12日於HKDI校園展出，誠邀各位一同走進這場跨越時代、充滿情懷與創意的時代對話。



