Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 從封面到聲音 香港流行設計的時代對話 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
2025-10-27 02:00 HKT
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　近年，香港掀起一股懷舊熱潮，從公屋情懷到金曲經典，無不牽動港人的集體回憶。有調查指出，中國內地遊客選擇旅遊目的地時，最重視「當地歷史文化的豐富性和獨特性」，反映這股懷舊風潮不僅是本地情懷的體現，更成為吸引遊客的重要元素，為香港旅遊業帶來新的機遇。

　　香港知專設計學院（HKDI）敏銳地捕捉到這股懷舊情懷，聯同視聽品牌Bang & Olufsen及香港專業攝影師公會攜手舉辦「時代留聲：樂壇聲影經典重現攝影展」，帶領觀眾重返香港樂壇光芒四射的黃金歲月。展覽匯聚5位見證香港樂壇80至千禧年代變遷的攝影大師的原作，包括罕見的唱片封面原稿照片及珍貴的孤本展品，透過菲林時代的原始影像，重現張國榮、梅艷芳等多位傳奇歌手的舞台風采，娓娓道來每張經典唱片封面背後的創作故事。現場特設「聲畫同步」區域，讓觀眾在欣賞攝影作品的同時，能沉浸於相應年代的經典金曲，展開一場「視聽交織」的時光之旅。

　　值得一提的是，HKDI時裝及形象設計學系更於校內舉辦「經典重現—唱片封面」比賽，鼓勵學生以不同年代的經典唱片為靈感，運用當代設計語言重新演繹封面視覺，為展覽注入年輕創意能量。「時代留聲」展覽不僅是一場視覺與聽覺的體驗，更是一場對香港樂壇黃金時代的致敬。展覽於即日起至11月12日於HKDI校園展出，誠邀各位一同走進這場跨越時代、充滿情懷與創意的時代對話。

教達人

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
VTC舉辦的全港最大型的戶外職專技能嘉年華早前圓滿舉行，吸引大批市民參加，場面盛況空前。
教達人 - 「玩轉技能」嘉年華 見證職專教育新世代 | 教學「無間」
　　隨着科技迅速發展，各行各業對具備專業技能的人才需求與日俱增，職專教育的重要性日益突顯。由職業訓練局（VTC）舉辦的「玩轉技能」嘉年華早前於西九文化區圓滿舉行，吸引大批市民踴躍參加，現場氣氛熱烈。這場全港最大型的戶外職專技能嘉年華不僅讓各年齡層的市民由朝「玩」到晚，更生動展現職專教育的多元面貌與創新活力。 　　甫踏入會場，熱烈氣氛撲面而來。逾40個精彩的表演及互動攤位活動，涵蓋「衣、食、住
2025-11-03 02:00 HKT
教學「無間」
「AI照相館」將於10月26日的VTC「玩轉技能」嘉年華亮相，參加者只需30秒即可生成專屬的虛擬角色圖像，享受嶄新風格與造型改造的樂趣。
教達人 - 職專嘉年華一拍即變 AI照相館帶你穿越虛擬世界 | 教學「無間」
　　人工智能（AI）技術發展迅速，其中AI角色生成應用更是大放異彩，能輕鬆創造栩栩如生的虛擬人物形象。為推動科技創新，職業訓練局（VTC）將於10月26日在西九文化區大草坪舉行「玩轉技能」嘉年華，特別設置「AI照相館」攤位，讓參加者體驗「一拍即變」的虛擬變身樂趣，創造個人專屬的遊戲角色，暢遊多元幻想世界。 　　「AI照相館」由香港資訊科技學院（HKIIT）遊戲及動畫高級文憑課程的團隊設計和製
2025-10-20 02:00 HKT
教學「無間」