勿以「一票」而不為！

北上南下中西行
黃炳逢
2025-11-10 11:50 HKT
時評 專欄
        新一屆香港立法會換屆選舉在即，又是社會各界及廣大市民好好利用手上一票選舉立法會議員的時候。不同背景經驗的候選人互相競爭，有參選功能組別的、選委界別的和地區直選的，氣氛熱烈。不少新人舊人都踴躍參選，各路選民將會有新一輪的選擇。

        筆者一如既往大力呼籲每一位選民在12月7日的選舉日都出來投下神聖一票。立法會選舉是全香港的大事，從權利和義務出發，都應該出來投票，選出心目中的代表，為大家發聲、為政府出謀劃策。部分選民可能以為手上只有一票而微不足道，事實上，在有競爭的選舉中，每一票都在左右選情，在關鍵時刻各自的一票往往匯聚成改變選舉結果的力量，甚至可以變成關鍵少數，越多選民出來投票，這種效果就越明顯，意義重大，所以勿以“一票”而不為，要好好珍惜這個基本法賦予的權利。

        立法會選舉是香港市民依法參與特區管治的重要制度，通過各位候選人的政綱及競選活動，各界別選民可以挑選心目中代表他們的議員，在各項政策、相關撥款及重大立法為市民把關，適時向政府提出意見，是施政的重要環節。選舉活動本身就是全社會、各社區及各羣體集思廣益、意見交流的重要過程，選民可以通過候選人的政綱、言論、行為作出判斷，以其手上的投票權顯示意願。選出合適的議員關乎香港的未來，市民也有責任履行公民義務，為香港作出最佳選擇！

        身為香港完善選舉制度後的首屆選委，筆者將再一次履行好提名及選出候選人的責任，認真聆聽、分析各位候選人的言行，了解其對各種問題的立場、對相關政策的建議，並選出真心誠意、有心有力、貼心貼地為廣大市民服務的議員，特別是那些願意與社會各界經常保持接觸和積極收集意見的候選人，包括那些願意挺身為市民解決各種難題的議員。

        這些年筆者作為內地港人團體選委一直與關心內地港人的朋友，爭取政府提供更多內地港人投票便利措施，也提出了各種不同意見給政府參考，雖然政府對此表示重視，甚至設立特別投票站處理，但還是與我們的目標有一定距離。希望新一屆議員將來與我們繼續在這方面一起爭取，讓政府提供更多投票便利措施給內地港人，更徹底、更有效地釋放幾十萬內地港人的愛國愛港力量，融入國家發展大局。在此，也特別呼籲廣大的內地港人選民踴躍回港投票，選出關心我們福祉的議員。

        另外，筆者作為跨界別關注中醫藥聯席會議的發起人和召集人，一直致力以社會各界力量來推動香港中醫藥發展，爭取政府為中醫藥全方位拆牆鬆綁，讓中醫藥更好地服務市民大眾，使中醫藥的產業化成為經濟增長新動力，希望來自社會各界的新一屆議員可以與我們目標一致，並肩而行，繼續為中醫藥發展而努力，甚至打開新局面。       

        現屆立法會臨別秋波，筆者很高興看到現屆大部分立法會議員都認真履行職責，與政府和社會各界一起完成了好些大事，現在穩定的局面來之不易，他們確實為香港作出了歷史性貢獻。不管他們是否繼續競選連任，對香港也是功不可沒，值得大家點讚！

撰文：黃炳逢
香港選舉委員會委員
香港內地經貿協會會長
跨界別關注中醫藥聯席會議召集人
內地港人投票便利關注組發起人

文物修復是文化產業的新契機
   特首在新一份施政報告中強調要“鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位；打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐”，其中包括“建立藝術品修復的國際合作網絡，提供專業培訓和實習機會；系統化擴展策展、文物修
2025-10-31 10:09 HKT
北上南下中西行